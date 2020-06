Venezuela inicia desconfinamiento el día con más casos y muertos por COVID-19

Agencia EFE

01.06.2020

Venezuela reportó este lunes tres fallecidos y 152 nuevos contagios por el COVID-19, el peor balance diario desde que se conocieran los primeros casos y en medio de la flexibilización de la cuarentena que inició el Gobierno de Nicolás Maduro esta misma jornada.



"Hoy tenemos que anunciar tres fallecidos", dijo el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una comparecencia en la televisión pública VTV.



Entre los fallecidos se cuenta un niño de 3 años que presentaba "una serie de complicaciones de salud", informó Maduro.



Los otros dos eran adultos: una mujer de 62 años que residía un el municipio Maracaibo del estado de Zulia -oeste, fronterizo con Colombia-, donde no aplica el desconfinamiento en vista de un brote que inició en un mercado popular, y un hombre de 51 años del estado de Miranda.



"No subestimemos al coronavirus", añadió el presidente venezolano al instar a sus colaboradores a seguir "en la batalla contra el virus SARS-CoV-2", que causa el COVID-19.



Con estos números, los fallecidos en Venezuela por esta enfermedad ascienden a 17, mientras que los contagios totales a 1.662.



Maduro también apuntó que de los 152 contagios reportados este lunes solo 6 se efectuaron por transmisión comunitaria, y los restantes 146 son "casos extranjeros", que según su consideración, se deberían anotar en el cómputo de los países desde los que viajaron estas personas.



"Nuestra amenaza es Colombia, Brasil, Ecuador, Perú", aseguró Maduro. "Hoy tenemos solamente 6 casos de transmisión comunitaria y tenemos 146 casos de Colombia y Brasil, 146 casos extranjeros que fueron detectados en la frontera", añadió.



"(Estos casos) los tenemos allá, en la raya, allá en la frontera, casi que los detectamos en (la ciudad colombiana de) Cúcuta", prosiguió, pese a que la mencionada localidad no es de su competencia, sino del país vecino.



En ese sentido, el presidente venezolano insistió en su tesis de que estos casos deberían ser sumados a las estadísticas de los países de origen, Colombia y Brasil.



"Lo digo para que la conciencia de nuestro pueblo este clara, estamos combatiendo (el COVID-19)", indicó.