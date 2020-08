Abuso denunciado en TikTok: Defensoría de la Niñez valora detención del imputado y hace llamado para evitar viralizaciones

24Horas.cl Tvn

20.08.2020

Este jueves la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz se refirió a la detención de un hombre de 61 acusado de abuso sexual en contra de una menor, denuncia que fue viralizada a través de Tik Tok. Ante esto, Muñoz expresó que "valoramos la detención que se produjo del imputado"

"Respecto de esto, obviamente el trabajo que ha desarrollado la Fiscalía Centro Norte en conjunto con la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, ha tenido como resultado la detención de este imputado, quien deberá enfrentar cargos por la comisión de este delito, que esperamos que el proceso no sea solo involucre la justicia de la comisión del delito sino también la debida reparación de la víctima que ha sufrido de esta situación, de acuerdo a los antecedentes conocidos de manera reiterada en el tiempo", expresó Muñoz.

Pero también hizo un llamado a evitar la difusión pública de videos de víctimas, "ya que puede exponer de manera indebida la dignidad, intimidad, honra y privacidad de las víctimas involucradas".

Ante esto, la Defensora enfatizó en utilizar los mecanismos de denuncia ante las instituciones públicas, como el Cibercrimen o la Brigada de Delitos Sexuales; la Fiscalía o también a la propia Defensoría de la Niñez.

"Esperamos que se entienda, que el llamado es a denunciar de manera privada, evitando la viralización de manera tal que las instituciones actúen, protegiendo a las víctimas y persiguiendo criminalmente a quienes actúan en su contra".

PDI advierte que delitos de sujeto "son reiterados en el tiempo"

La Policía de Investigaciones (PDI) entregó mayores detalles de la detención de un hombre, de 61 años, acusado de abusar sexualmente de la nieta de su pareja, hecho que fue viralizado por la red social TikTok, indicando que existen antecedentes que los abusos sexuales "son reiterados en el tiempo".

De acuerdo a lo aseverado por subprefecto Francisco Ceballos, psicólogo forense de la Brigada de Delitos Sexuales Metropolitana, la causa lleva solo dos día de indagación pero "ya se reunieron la evidencia para imputar al hombre y emanar una orden de detención", la cual fue concretada este miércoles en Santiago Centro.

Ceballos detalló que el acusado no tiene antecedentes penales, y que el delito se habría concretado en medio de una visita a la menor de edad, quien es nieta de su pareja. Asimismo, subrayó que "se puede decir que es un abuso sexual crónico, reiterado en el tiempo y de larga data".

"Es posible indicar que hay cronicidad en el tiempo, el abuso se mantuvo y es posible indicar que estaba normalizado en la familia", añadió.

El video en cuestión, que fue ampliamente criticado y viralizado en Chile y otros países en la plataforma TikTok, acusa al aludido de realizarle tocaciones a la menor de edad, hecho que fue grabada por otra niña.

Asimismo sostuvo que "el pasado 18 de agosto tuvimos la orden de investigar", ante lo cual gran cantidad de antecedentes deben ser corroborados en el prceso. Fue el papá de la afectada quien denunció el caso una vez que se dio a conocer lo sucedido tras la publicación de las imágenes.

Sin embargo, enfatizó que ante ello "no podemos descartar a otras víctimas o la existencia de otro delito".

Durante esta jornada se espera que el hombre sea puesto a disposición de la justicia por el delito de abuso sexual contra menor de 14 años de edad.

EL CASO

EL video viralizado por TikTok muestra un supuesto abuso sexual por parte de Juan Collío a una de sus nietas mientras era grabado por otra menor de edad.

En el registro se aprecia al adulto mayor tocando las partes íntimas de la niña por debajo de las frazadas, hechos que causaron indignación en las redes y en un grupo de vecinos de Santiago Centro que procedieron a protestar a las afueras de la casa del hombre exigiendo justicia para las niñas.

La indignación de los vecinos es grande, porque según consta en los mensajes difundidos por la familia de la niña, la denuncia por abuso sexual fue presentada en Carabineros de Maipú el pasado 13 de julio y hasta el lunes pasado, no se había hecho nada.

El padre de las niñas presuntamente abusadas ha preferido guardar silencio para proteger a sus hijas. El hombre del video viral, tampoco quiso dar entrevista a 24 Horas, pero quien si habló, resguardando su identidad, fue la abuela paterna de las menores, pareja hace 33 años del acusado.

"El siempre les decía 'mi gordota' o les tocaba la guata. Siempre, desde chicas. Entonces yo no sé quien fue el que subió esos videos, quiero ver a que vamos a llegar con esto, ya está bueno, estoy aburrida, estoy cansada. Los nervios ya no me dan más", expresó la mujer quien espera que la justicia aclare lo sucedido.

"Si fueran las niñas las que subieron el video ¿Dónde están los papás? (...) porque esto se podría haber conversado, igual pudo haber llegado la Fiscalía, pero no haber subido el registro", señaló la abuela de las niñas.

A pesar de ello, el fiscal que lleva la causa confirmó a 24 Horas que Juan Collío mantiene denuncias por abusos, antes de la publicación del video.

Según explicó el fiscal de Maipú, Ricardo Sobarzo, "las diligencias investigativas de la Brigada de Delitos Sexuales, la que producto de las mismas, pudo determinar que hechos anteriores también habrían ocurrido en la comuna de Santiago. Por consiguiente, a fin de poder acreditar una posible reincidencia en los hechos se derivaron los antecedentes a la Fiscalía correspondiente".

En horas de esta tarde, Juan Collio fue detenido por el delito de Abuso Sexual y mañana será formalizado. La propia pareja del detenido dice tener plena confianza en él y que pone las manos al fuego por el porque "sabe que no es así" y que no ha hablado con su hijo sobre el tema.

Sobre las funas que ha recibido, señaló que "el daño me lo están haciendo a mi casa y a mi negocio, que me lo quieren quemar, entonces, ¿Hasta cuando?"

Desde la fundación para la confianza explicaron que usualmente en este tipo de casos, existen personas que le creen a las víctimas y otras que se resisten a escucharlas.

"A las personas les cuesta mucho darse cuenta de que esto está ocurriendo, porque las señales son extrañas, son confusas. El agresor o agresora distorsiona la relación, entonces para el otro se vuelve muy difícil poder distinguir que esto se constituye en un abuso sexual, en una transgresión corporal, una transgresión sexual", explicó Paula Vergara.

En el 80% de los casos, los abusos ocurren dentro del hogar por parte de personas conocidas, con las que existen vínculos de afecto y rol de poder.

La propia Vergara señaló que, "cuando un niño está pidiendo ayuda por una red social yo me pregunto entonces ¿Qué está ocurriendo entonces con los adultos alrededor? porque no está el espacio para que este niño pueda decir 'me está ocurriendo esto'".