Shakira Hossain señaló que "ahora las mujeres no pueden hacer nada" explicando que temen "ser violadas o perder alguna hija" por los talibanes.

Afgana residente en Chile expresa preocupación por familiares: "No pueden salir por miedo a los talibanes"

17.08.2021

Durante la jornada de este martes se llevó a cabo una reunión entre representantes de la comunidad afgana residente en Chile con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, para analizar la posibilidad de gestionar el traslado de sus familiares hasta nuestro país.

En ese sentido, Shakira Hossain, afgana residente en Chile, indicó a 24 Horas que "todo muy difícil, más que nada para mis hermanas afganas, porque allá las mujeres viven situaciones muy difíciles".

Hossain detalló que "las mujeres no pueden hacer nada, tienen que estar en la casas y no pueden salir por miedo a los talibanes, para ser violada o perder alguna hija menor de edad. Estoy muy preocupada por mis hermanas afganas".

Asimismo indicó que pudo contactarse con sus familiares, indicando que pudo hablar con ellas por teléfono, las cuales le dijeron que "tienen miedo de salir".

"Me gustaría traerlas a Chile porque acá me siento muy bien, ruego a Dios para que puedan ellas venir", enfatizó.

Por su parte, su esposo, Martín Habibi indicó que "estamos muy preocupados. Ustedes pudieron ver en las noticias como la gente se desespera por salir del país, como la gente se cuelga de los aviones".

Junto con ello el afgano residente en Chile hace más de 20 años, calificó la reunión con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, como "fructífera" señalando que "nos prometieron que siempre y cuando pudiéramos hacer llegar a nuestros familiares a algún consulado o embajada de los países cercanos, se comprometió a facilitar el tema de visa y nosotros a la vez prometimos de que sea una integración más fluida y sin mayores problemas".

El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, entregó detalles del trabajo que se está realizando para poder organizar la evacuación de mujeres activistas por los derechos humanos desde Afganistán.

"Las personas que están más amenazadas son mujeres que tengan posiciones en el mundo del periodismo, académico, universitario y en derechos humanos”, explicó en conversación con Radio Cooperativa.

Precisó que desde la ONG Front Line Defenders “entregaron una lista priorizada con esos criterios”, desde la cual se elegirán a algunas mujeres para que viajen hasta nuestro país.

A ellas, se suman 10 familias que fueron contactadas por la misma organización, liderada por el documentalista y defensor de los derechos humanos, Adam Shapiro.

“Ojalá que puedan ser un poco más (…) Yo estoy con los dedos cruzados. He estado whatsappeando con Adam Shapiro, entiendo que tienen que tomar ciertos resguardos de los lugares en que están y yo creo que lo más difícil será el acceso al aeropuerto, porque, si no hay orden, no veo cómo van a embarcar a la gente. Creo que vamos a tener 48 horas críticas", agregó.