Alcalde de Maipú por desinstalación de viviendas: "Es una realidad que existe y es dolorosa, pero tenemos que hacernos cargo"

El edil Tomás Vodanovic indicó que "a las familias que ya están instaladas en el campamento, que ya tiene más de dos años de existencias, no se les está desalojando".

23.02.2022

Tras concretarse la desinstalación de viviendas que estaban siendo construidas en un terreno fiscal de la comuna de Maipú y que pretendían ser vendidas a familias inmigrantes, el alcalde Tomás Vodanovic reconoció que "es una realidad que existe, que es dolorosa, pero de la que hay que hacernos cargo".

Según expresó el alcalde en Canal 24 Horas, "a las familias que ya están instaladas en el campamento, que ya tiene más de dos años de existencia, no se les está desalojando. Lo que nosotros estamos haciendo es desinstalar la toma de terrenos y la instalación de vivienda ilegal, que está generando distintas bandas para posteriormente generar la venta de estas".

Se trata de familias extranjeras que pretendían comprar terrenos ilegales por menos de $500 mil y que fueron sacados del sector “El trébol”, en la conexión de Camino a Melipilla con Pajaritos, tras una solicitud de la Municipalidad de Maipú por tratarse de un sector de riesgo, ya que estaban a un costado del canal Santa Marta, el que se puede desbordar en cualquier momento.

Por esta situación, Vodanovic culpó a “bandas inescrupulosas que hoy están lucrando con personas que realmente lo están pasando mal", ya que insisten en extender la magnitud de un campamento aledaño a través de la venta de espacios.

El jefe comunal advirtió que continuarán monitoreando los terrenos de la comuna y enfatizó que "si tenemos que ir con la retro todos los días, vamos a ir todos los días, porque aquí no se trata sencillamente de ordenar una comuna".

"Se trata de ser bastante rigurosos y no permitir que bandas sigan haciendo el negocio a costo de la necesidad de otros", señaló el jefe comunal.

Vodanovic agregó que actualmente en la comuna existe un déficit de más de 6 mil viviendas y que no es justo que "algunos se salten la fila, vendan terrenos que no les pertenecen y levanten viviendas en lugares que no están habilitados para ello".