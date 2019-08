Alcalde Lavín denuncia intento de violación de un conductor de Uber en Las Condes

"Todo iba bien hasta que al llegar a mi casa y estar el auto detenido, (el conductor) puso el seguro del auto y me agarró con fuerza de animal la entrepierna tratando de tocarme mis partes íntimas", denunció la víctima.

24Horas.cl Tvn

25.08.2019

Un grave intento de violación protagonizado por un conductor de Uber en contra de una vecina de Las Condes de 21 años hizo público el alcalde de la comuna, Joaquín Lavín. Todo a raíz de la denuncia hecha en redes sociales por la protagonista contra la plataforma de transporte.

Por medio de Instagram, la joven relató cómo un conductor intentó tocarla de forma inadecuada y además la denunció en la misma plataforma, lo que imposibilitó que ella pudiese tener acceso a sus datos.

"Ayer en la noche pedí un uber para volver a mi casa, todo iba bien hasta que al llegar a mi casa y estar el auto detenido, puso el seguro del auto y me agarró con fuerza de animal la entrepierna tratando de tocarme mis partes íntimas. Ahí lo miré y le empecé a decir que parara, pero él solo me agarró con aún más fuerza el cuello y las manos para que no pudiera moverme, empezando a languetiar (sic) y chupar mi cara, para después empezar a darme besos con lengua a la fuerza", describió la mujer de nombre Javiera.

La joven añadió que el método de denuncia de Uber no fue eficiente para poder notificar de la situación a la misma aplicación, ya que el hombre le denunció primero y eso conllevó que los datos del conductor quedarán fuera de su acceso.

"Hice la denuncia en Carabineros, los que me dijeron que le habían llegado muchas denuncias y que Uber había respondido de la misma forma", relató Javiera añadiendo un llamado a otras mujeres a tener cuidado y no andar sola en ese tipo de movilización.

"Realmente encuentro inaceptable que la plataforma funcione así, cuando todos confiamos en ella para volver a nuestras casas. Les escribo esto para que todas tomen medidas, la probabilidad de que ese conductor sea encontrado es prácticamente imposible, pero lo primero que tenemos que hacer es cuidarnos entre nosotras!!!", advirtió.

"Por favor no vuelvan solas a sus casas, quédense a dormir donde amigas y siempre tomen los datos del conductor por su cuenta!!!! Uno muchas veces se cree invencible, pero estas cosas te paralizan sin saber que hacer, y tristemente existen y pasan de verdad. La única manera de cuidarnos y protegernos es entre nosotras mismas", finalizó en un post que posteriormente fue borrado de sus redes sociales.

LAVÍN: "UBER TIENE QUE SER EMPÁTICO CON LAS VÍCTIMAS"

Ante esta situación, el alcalde Lavín llamó a la empresa de transporte a hacerse cargo de la situación como corresponde, tanto en la identificación del responsable del ataque como en la incorporación de medidas de seguridad: "Uber tiene que tomar medidas de seguridad. Cómo puede ser que a ella la bloquearon. Cuando intentó saber cómo se llamaba el chofer, la bloquearon. Le dieron la supuesta patente del auto, pero esa patente no existe. Uber dice que no tiene el apellido del conductor", señaló.

El jefe edilicio añadió que "estas plataformas, y en este caso específico Uber, tiene que tomar las medidas de seguridad. Tiene que ser empático con las víctimas y tiene que ayudar a víctimas como esta vecina a que pueda meter en tribunales y preso a la persona que la intentó violar y que abusó sexualmente de ella".