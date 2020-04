Alcaldesa de Peñalolén sobre prórroga de permisos de circulación: "Parlamentarios de manera tozuda igual perseveraron con el proyecto"

24Horas.cl Tvn

31.03.2020

La alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao se refirió en 24Horas Central a la firma de un veto presidencial por parte del Presidente Sebastián Piñera sobre el proyecto de ley que prorroga el pago de permisos de circulación y que generó aglomeraciones en distintas municipalidades ante la incertidumbre de la medidas.

La jefa comunal señaló que se resuelven dos temas de tres con esta acción presidencial, pudiendo pagar en junio el permiso, además de poder parcelarlo en dos cuotas.

Lo que no se resuelve, es el tema de los seguros, dónde Leitao afirmó que cada uno "tiene que ver su póliza donde le pide que tenga vigente su permiso de circulación".

De igual forma señaló que las páginas web para el pago de este permiso se encontrarán cerradas ya que todavía no está publicada la ley y que si alguien cancela en este lapso, cancelaría la multa correspondiente.

En ese sentido, la edil señaló que hoy hubo grandes aglomeraciones debido al pago de este permiso, indicando que sacaron "presencialmente más de 900 permisos donde normalmente se sacan 300".

Esto se debe, según la autoridad comunal, a una falla del sistema del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones donde "donde no se podía validar en línea la revisión técnica, la cuál también fue prorrogada pero todavía no se publica la ley", sumado al colapso de igual forma de las páginas de los seguros obligatorios que tampoco les aparecía en el sistema.

En cuanto la materia legislativa, este proyecto de ley, según explica Leitao, no se verá compensado para los municipios.

"El Gobierno no quiso patrocinar el proyecto porque justamente pedíamos los alcaldes era que no teníamos problemas en que se prorrogara el pago, siempre y cuando se nos hiciera un adelanto del fondo común municipal o de algún recurso que permitiese paliar estos meses que no vamos a percibir estos recursos. El Gobierno no tuvo disposición para eso por distintas razones y por lo tanto parlamentarios de manera tozuda igual perseveraron con el proyecto y por supuesto tampoco nos preguntaron a los alcaldes ni nos hicieron parte de esa decisión", explicó la alcaldesa.

A modo de conclusión, la edil señaló que "es bueno tener buenas ideas pero hay que implementarlas bien, sobretodo en tiempos de crisis".