Aseguran que juez que aprobó excarcelación de Héctor Espinosa es profesor de PDI

Agencia Aton

28.10.2021

Durante este jueves, el medio La Tercera informó que el ministro Fernando Carreño, uno de los miembros de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que votó a favor de la excarcelación del exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), es profesor de dicha institución desde hace años.



Puntualmente, sería parte del cuerpo docente de la Escuela de Investigaciones Policiales. De todas maneras, explicaron que dicha condición no había sido un impedimento para que el magistrado revisara la causa.

