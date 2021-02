Autoridades postergan corte masivo de agua para la RM: se evaluará este lunes a las 7:00 horas

24Horas.cl Tvn

31.01.2021

Autoridades de Gobierno y de Aguas Andinas finalmente postergaron el corte de agua que se esperaba ocurriera en la noche de este domingo.

Esto, luego que se pudiera reiniciar la producción de agua en la planta Las Vizcachas, por lo que se asegura el suministro al menos hasta las 7 horas de este lunes, cuando se evaluará nuevamente la situación.

"Dependemos de la naturaleza", fueron las palabras desde Aguas Andinas de cara a las próximas horas, señalando que "la posibilidad de corte sigue existiendo".

Eugenio Rodríguez, director de gestión del servicio de Aguas Andinas, indicó que "dada la envergadura del sistema frontal del fenómeno meteorológico que hemos recibido, nos ha obligado la maxima exigencia para operar la compleja infraestructura que disponemos. Hemos podido superar las 34 horas ocupando todas las resevas que tenemos gracias a un plan de inversiones de más de 10 años (...) A pesar de eso, el sistema que hemos recibido sigue inestable. Pudimos a las 17:00 horas volver a producir agua en la planta de Las Vizcachas. Es una de las plantas que necesita volver a producir agua. Se mantienen detenidas las plantas de La Florida, Padre Hurtado, Punta de Águilas y otras, que necesitamos recuperar".

"Gracias al inicio de la producción en la planta de Las Vizcachas nos permite no realizar de momento este corte que habíamos anunciado como posible para las 23:00 horas. Dada la situación de inestabilidad que el frente todavía mantiene, podemos postergar esa posibilidad de corte para las 7:00 horas. Va a depender de la evolución del frente, de que no haya nuevos aluviones, de que no siga lloviendo y de que el río Maipo siga recuperando su condición. Durante toda la noche vamos a estar recuperando las plantas, si el río lo permite. La única certeza que podemos dar es una vez que el río recupere su condición", añadió Rodríguez.

En tanto, Gabriel Zamorano, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, indicó que "es importante que la ciudadanía sepa que esta situación afecta a esta empresa, que se abastece de los ríos Maipo y Mapocho, y que no afecta a otras sanitarias de la región Metropolitana, que tienen abastecimiento distinto a través de aguas subterráneas".

Además, ratificaron que, de ocurrir, las comunas afectadas serían las siguientes:

Buin (sector Alto Jahuel)

Calera de Tango (calle Diaguitas al oriente)

Cerrillos (Sector Buzeta)

Cerro Navia

Conchalí

El Bosque

Estación Central

Huechuraba

Independencia

La Cisterna

La Florida

La Granja

La Pintana

La Reina

Las Condes

Lo Barnechea

Lo Espejo

Lo Prado

Macul

Maipú (sector Casas Viejas / El Olivo)

Ñuñoa

Pedro Aguirre Cerda

Peñalolén

Pirque (Sectores Virginia y Ramón Subercaseaux)

Providencia

Pudahuel

Puente Alto

Quilicura (sector Senador Guzman y Antonio Mata)

Quinta normal

Recoleta

Renca

San Bernardo

San Joaquín

San José de Maipo (Sector El Canelo-Las Vertientes-La Obra)

San Miguel

San Ramón

Santiago

Vitacura

La propia empresa Aguas Andinas también informó de esta determinación, indicando que se mantiene alerta amarilla, y que el las condiciones del río Maipo han ido mejorando durante la tarde, fue posible recuperar parcialmente la producción de agua potable.

En ese sentido indicaron que "el fenómeno climático denominado 'río atmosférico' ha ocasionado extraordinarias e históricas lluvias y, a su vez, derrumbes y aluviones en la cordillera".