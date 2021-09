Banco Central aclara su rol en retiros del 10% tras polémicas declaraciones de diputado Guillermo Ramírez

24Horas.cl Tvn

22.09.2021

La mañana de este miércoles el diputado Guillermo Ramírez de Unión Demócrata Independiente (UDI) aseguró en una entrevista que el Banco Central pagó los retiros de los fondos de pensiones.

En conversación con el Matinal de CHV "Contigo en la Mañana", el parlamentario expresó, "¿Sabes quiénes pagaron el primer, segundo y tercer retiro de las AFP?, no fueron las AFP. El que pagó los retiros fue el Banco Central".

Guillermo Ramírez explicó que el Banco Central, "prestó esa plata a las AFP que después tienen que devolver. Justamente para que después las AFP no tuvieran que vender todos los activos al tiro y se fueran toda la economía y los valores al suelo".

Enfatizó en que el Banco Central ha advertido "que ahora no les queda plata para prestarles a las AFP".

Respuesta del Banco Central

Ante estas declaraciones el Banco Central emitió un comunicado indicando que, "desde noviembre de 2019, el BCCh ha adoptado un conjunto de medidas excepcionales para enfrentar episodios de volatilidad financiera, asociados a ajustes abruptos y significativos de portafolio".

Explicaron que todas las iniciativas están enmarcadas en su mandato legal, "esto es el resguardo de la estabilidad de la moneda y la estabilidad del sistema de pagos, han tenido como objetivo principal mitigar el impacto de estos episodios sobre los mercados y, por ende, sobre las condicionas financieras que enfrentan las personas".

En este sentido informaron que implementaron una serie de medidas en uso de sus facultades legales esto "en atención a que la entrada en vigencia de las normas que permitían los retiros de ahorros previsionales involucraría una importante liquidación de activos por parte de las administradoras de estos fondos, y que la liquidación ordenada de dichos activos es esencial para preservar la estabilidad financiera y la eficiencia del proceso de formación de precios".

"Se implementó un programa especial de operaciones de compra al contado realizada conjunta y simultáneamente con una venta a plazo (a 1 o 3 meses), en el mercado abierto, de bonos emitidos por empresas bancarias (Programa CC-VP), por una suma de hasta por US$10.000 millones en cada ocasión. (...) El Banco Central compró, al contado, bonos bancarios y, conjunta y simultáneamente, vendió a plazo instrumentos de la misma especie a la misma contraparte. Dichas contrapartes incluyen a todas las entidades participantes del Sistema de Operaciones de Mercado Abierto (SOMA), dentro de las cuales se encuentran las administradoras de fondos de pensiones".

Expresaron que el programa se inició el 3 de agosto del 2020 y que, "hasta el momento, respecto de los dos primeros retiros, las recompras alcanzan el 100% del monto utilizado a través de esta facilidad. En cuanto al tercero, el saldo vigente es de US$ 1.100 millones".

Asimismo enfatizaron en que estas medidas fueron comunicadas oportuna y públicamente en diversas instancias, "incluidas Comisiones Parlamentarias".

El objetivo del Banco Central fue "que las personas pudieran disponer de los ahorros retirados en sus cuentas vista o corrientes de manera prácticamente inmediata. (...) De esta manera se evitó generar un daño significativo a la economía nacional y al valor de los fondos de los propios afiliados.

Aclararon que, "estas operaciones no constituyen crédito, no han tenido efectos patrimoniales para el BCCh, y las administradoras de fondos previsionales no han obtenido ganancia alguna producto de ellas".