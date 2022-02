BancoEstado realiza "actualización tecnológica" y distintos servicios fueron suspendidos

24Horas.cl Tvn

20.02.2022

Durante la madrugada de este domingo, distintos usuarios reportaron problemas para poder ingresar a sus cuentas del BancoEstado, y también para poder hacer uso de cajeros automáticos.

La situación llevó a los clientes a realizar distintos reclamos a través de redes sociales, asegurando que ni la App del banco, ni el servicio de transferencias, tampoco se encontraba disponible.

@BancoEstado no me deja ingresar a la app y no es el Internet ya que tengo 5g, qué ocurre? pic.twitter.com/a7ILeBhMZy