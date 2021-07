Bellolio por supuesta celebración al interior del Minsal: "no tratemos de basarnos constantemente en la mala fe"

24horas tvn

09.07.2021

El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió a una supuesta denuncia por una celebración que se habría realizado en las dependencias del Ministerio de Salud.

Según la información revelada por el medio Interferencia, un funcionario del Minsal denunció el hecho a la subsecretaria Paula Daza, argumentando que se realizó una fiesta en el lugar, en la que participó el ministro Enrique Paris, junto con su jefe de gabinete. Además, en dicha instancia, cerca de 30 personas habrían consumido alimentos.

Ante ello, "no es lo mismo un recinto particular, una casa, que un lugar de trabajo. Escuché que no se había respetado el aforo de cinco personas. Si fuera por eso, el ministerio de Salud no podría funcionar", argumentó Bellolio.

"Otra cosa distinta es que los miembros del equipo de comunicaciones saludaran a uno de ellos que estaba de cumpleaños. No es que haya habido una fiesta u otra cosa", añadió.

Bellolio llamó a que "no tratemos de basarnos constante en la mala fe. No hay una fiesta ni una celebración".

Por último, precisó que es necesario que exista una denuncia. "Si hay una denuncia, tiene que investigarse", sentenció.