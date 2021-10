Boric llama a "no caer en provocaciones" de quienes buscan el "retroceso" ante aniversario del 18 de octubre

24horas tvn

18.10.2021

Desde Valdivia, región de Los Ríos, el candidato presidencial por Apruego Dignidad, Gabriel Boric, se refirió al aniversario del 18 de octubre, fecha en la que inició el estallido social y que marcó el inicio de la Convención Constitucional.

"Han pasado dos años desde que las chilenas y chilenos dijeron basta a una cultura de abusos, injusticias y desigualdad. Por eso, porque la fuerza del pueblo chileno es la unidad y no la violencia, hago un llamado a no caer en las provocaciones de quienes quieren echar el tiempo atrás para que no haya transformaciones", precisó.

Por lo mismo, reforzó diciendo que "nosotros estamos por los cambios, con paz y gradualidad”.

Quien también se refirió al tema fue el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, para quien la fecha no debe ser "de conmemoración ni de celebración", argumentando que lo ocurrido hace dos años "es el fracaso de la clase política y los violentos se tomaron la agenda porque la clase política no pudo resolver los problemas urgentes”.

"Lo dije ese día, no podemos seguir viviendo con esos niveles de inequidad. Pudimos haber hecho más, urgencia es dignidad. Necesitamos hacer cambios y reformas para hacer un país más justo", añadió.

Por otro lado, el diputado de Revolución Democrática, se refirió a los resultados de la encuesta Cadem, la que arrojó que José Antonio Kast se quedaría con el primer lugar de las preferencias en las elecciones presidenciales, desplazando a Boric.

"Como siempre hemos dicho desde esta candidatura que no nos guiamos por las encuestas, más aún cuando el día de ayer recibimos dos encuestas contradictorias, con resultados distintos, pero con una clara tensión entre dos fuerzas en juego: una, la del rechazo, la que quiere retroceder, y otra, la del apruebo, donde se quieren transformaciones con estabilidad", precisó.

Agregó que "por eso, nosotros creemos que la mayoría del pueblo de Chile hoy quiere optar por esa segunda opción, la opción de aprobar los cambios, de mantener esa línea de transformaciones para tener un mejor vivir".