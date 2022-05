Cadem: Presidente Boric mantiene 50% de desaprobación y 77% está de acuerdo con Estado de Excepción en Macrozona Sur

24horas tvn

23.05.2022

En una nueva entrega de la encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la tercera semana de mayo, se evidenció la mantención en la desaprobación de la gestión del Presidente Gabriel Boric, y hubo un pequeño descenso en su aprobación.

En el sondeo, el mandatario alcanzó un 38% de aprobación frente a un 50% de desaprobación. Por otra parte un 4% "no aprueba ni desaprueba", mientras que un 8% "no sabe o no responde".

La popularidad del jefe de Estado, representa una caída de 1 punto en comparación al informe de la segunda semana de este mes, donde un 38% aprobó su gestión.

Por otro lado, el estudio midió la opinión ciudadana respecto a la decisión del gobierno de decretar un Estado de Excepción Constitucional por los hechos de violencia que afectan a distintas provincias de la Macrozona Sur. Ahí, según la encuesta, un 77% de los consultados manifestó estar de acuerdo con la medida, mientras que un 19% se mostró en contra.





En la misma línea, un 85% de los encuestados opinó que se debió tomar la decisión antes y sólo un 15% aseguró que fue a tiempo.