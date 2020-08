Camioneros tras reunión en La Moneda: "Sólo pedimos el derecho a trabajar, a la vida y a circular libremente"

24horas tvn

Este miércoles el gremio de camioneros y transportistas de carga se reunieron en La Moneda con el ministro del Interior, Víctor Pérez, para llegar a acuerdos con respecto a la situación de violencia que se vive en la región de La Araucanía.

Tras la instancia, los dirigentes anunciaron que se trataron cuatro temas específicos en los que el ministro se comprometió a colaborar: Apoyo a lanzar la ley Barrios, que busca la protección de los conductores de camiones; a garantizar la seguridad vial; establecer mesas de diálogo y darle mayor respaldo a Carabineros.

"Sólo pedimos que nos den la protección que todo chileno puede pedir, derecho a trabajar, a la vida y a circular libremente por los caminos de Chile. Esas son las medidas que queremos", expresó Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas de Carga.

"Queremos diálogo, pero no vamos a tolerar que nuestros trabajadores y sus familias vivan con miedo", agregó Víctor Jorquera de Chile Transportes.

Luego del encuentro con el titular, el gremio se trasladará a Valparaíso para sostener una reunión con la presidenta del Senado, Adriana Muñoz.

"Hemos terminado una segunda reunión y ahora vamos a una reunión a Valparaíso con la presidenta del Senado para expresarle que el Parlamento tiene gran responsabilidad en esta grave situación de violencia y terrorismo de la macro zona sur. Esto porque no se han aprobado leyes imprescindibles como la ley de inteligencia, pues Chile no tiene inteligencia, no tiene una ley moderna antiterrorista y otras normativas imprescindibles", recalcó Pérez.

En ese mismo sentido Jorquera expresó que "los parlamentarios, especialmente los de la Araucanía, tienen la tremenda oportunidad de dejar sus intereses particulares y establecer mesas de dialogo, mesas de diálogo que nos lleven a la paz".

"O se dedican a hacer campaña o se dedican a responder al compromiso que tienen con el país", sentenció el líder de Chile Transporte.

Gobierno y huelga de hambre de comuneros mapuche: "Hemos hecho todo para resguardar su vida"

El ministro del Interior, Víctor Pérez, aseguró que el Gobierno está realizando todos los esfuerzos posibles para salvar la vida de los comuneros mapuche que iniciaron una huelga de hambre, incluyendo al machi Celestino Córdova.

Según indicó el secretario de Estado, "el Gobierno va a hacer todo lo posible para salvar la vida de personas que se han sometido a una huelga de hambre. Y por eso hemos presentado los recursos de protección".

Agregó, además que "algunos (comuneros) están en el hospital de Angol y los servicios de salud y los médicos tienen la autorización para tomar los resguardos necesarios. Queremos salvar la vida y conversar con quien sea necesario para buscar un camino para que esa huelga de hambre sea depuesta, porque no creemos que nos lleve a una solución".

Por otro lado, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, explicó que "el recurso de amparo no es la vía para revisar una condena que ya fue zanjada por el Poder judicial y lo que corresponde, es que la persona cumpla con su condena", haciendo alusión a los alegados realizados este martes que buscan que le machi Celestino Córdova cumpla su condena de 18 años de cárcel, con arresto domiciliario.

Recordar que Córdova fue condenado por el homicidio del matrimonio Luchsinger Mackay, quienes murieron calcinados tras un ataque incendiario en enero de 2013 a su domicilio ubicado en el fundo Granja Lumahue, Vilcún.