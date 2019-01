Canciller visita el Silala: “Bolivia no solamente va a tener que tratar de desmentir a Chile, sino que también a la ley de gravedad”

Este lunes el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, llegó hasta la región de Antofagasta para realizar una vista a la zona del río Silala, en la frontera entre Chile y Bolivia, con el objetivo de revisar los detalles de la investigación científica que avala la demanda en La Haya de Chile contra Bolivia por el río Silala.

El Secretario de Estado se trasladó junto a la agente del caso y Directora de Fronteras y Límites, Ximena Fuentes, el coagente Juan Ignacio Piña y los científicos Edmundo Polanco del Sernageomin y Francisco Suarez, del DICTUC.

Junto a ellos recorrió el mirador del volcán Apagado, desde donde se podía observar con claridad la quebrada en donde se encuentra ubicado el río Silala, para luego trasladarse hasta la frontera con Bolivia.

En ese lugar el Canciller declaró: “Hemos llegado hasta este punto, en la frontera entre Chile y Bolivia, para mostrar que la evidencia científica y geográfica está del lado de Chile”. En ese sentido, destacó dos elementos: “el primero, el agua. Ustedes ven que el agua fluye naturalmente, las aguas del río internacional Silala fluyen naturalmente desde territorio boliviano, donde nace, hacia el territorio chileno”. Sobre el segundo punto señaló que “Chile no ha intervenido de ninguna forma este paisaje. Esta quebrada tiene más de 8.400 años. Lo acredita la investigación en términos geológicos y está allí, no construida por Chile. Los chilenos somos capaces de construir muchas cosas, esto no lo construimos nosotros, es también natural, lo ha generado el río a lo largo de milenios”.

Por esto, el Canciller agregó que “Chile tiene toda la razón al plantear su posición y Bolivia no solamente va a tener que tratar de desmentir a Chile, sino que también va a tener que tratar de desmentir la ley de gravedad a la ciencia”.