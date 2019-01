Caso Catrillanca: abogada renuncia a la defensa del exsargento Carlos Alarcón

Agencia Uno

24.01.2019

El exsargento de Carabineros Carlos Alarcón, imputado por el homicidio de Camilo Catrillanca, se quedó sin abogado defensor a solo un día de declarar ante Juzgado de Garantía de Collipulli.



Según informa La Tercera, Cecilia Orlandini decidió no seguir representando al exuniformado, quien es indicado como el principal responsable por el asesinato del comunero mapuche el pasado 14 de noviembre.



Esta es la cuarta vez que Alarcón deberá buscar a un nuevo defensor, luego de que Cristián Inostroza, Alexander Schneider y Orlandini dejaran de representarlo.



En el caso de Schneider, el abogado dejó el caso del imputado por el homicidio de Catrillanca luego de que el exsargento grabara un video al interior de la Comisaría de Temuco, en donde reconoció que sus primeras declaraciones fueron falsas.



Cabe recordar que este viernes serán formalizados el coronel (r) Jorge Contreras, el exjefe del Gope de La Araucanía, mayor (r) Manuel Valdivieso, el ex cabo segundo Gonzalo Pérez y el abogado Cristián Inostroza por el delito de obstrucción a la investigación en la causa.



Inostroza, el primer abogado defensor de Alarcón, es indicado como el responsable de redactar las declaraciones iniciales que entregaron los ex uniformados tras el homicidio de Catrillanca el año pasado.