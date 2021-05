Castro a Figueroa: "No fue capaz de hacer que vuelvan las clases y ahora amenaza a alcaldes"

El alcalde de Renca criticó duramente la carta del ministro de Educación, donde no descarta quitar la subvención a colegios que no regresen a clases, aseverando que "estamos en el peor momento de la pandemia, incertidumbre y ahora con trabas en el diálogo".

Claudio Castro, alcalde de Renca, rechazó la carta del ministro de Educación, Raúl Figueroa, donde no descartó suspender la subvención a colegios que no retornen a clases presenciales, aseverando que el titular "no fue capaz de hacer que vuelvan las clases y ahora amenaza a alcaldes".

Según dijo el jefe comunal a 24 AM, "el ministro antes había dicho que los alcaldes estábamos en campaña y por eso no queríamos volver", situación catalogada como "un tono amenazante", sumando los puntos planteados por el titular respecto a interrumpir la subvención escolar.

"No fue capaz de hacer que vuelvan las clases y ahora amenaza a alcaldes", añadió.

Castro calificó de "improcedente" las declaraciones de Figueroa, advirtiendo que "estamos en un escenario de incertidumbre y ahora con trabas en el diálogo".

"En medio de una pandemia como esta, uno hubiese esperado que la educación pública tuviese un salto cuántico. Deberíamos haber estado preocupados de invertir en colegios, conectividad, capital humano para profesores. Pero eso no ha pasado. Llevamos un año y medio donde hay un ministro que, primero, no quería suspender las clases y ahora tiene un tono amenazante para hacernos volver", complementó.

Asimismo, lamentó la salida del Colegio Médico desde la Mesa COVID, afirmando que "el Gobierno no ha sido capaz de encontrar un tono para convocar a todos los actores. Lamentablemente seguimos con los dimes y diretes y no enfocados en lo sanitario".