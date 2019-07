Chadwick: Unos 300 mil venezolanos tendrían la intención de venir a Chile

24Horas.cl Tvn

01.07.2019

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, acudió este lunes a la comisión de Derechos Humanos del Senado para referirse a la situación de los venezolanos que intentan ingresar al país a través del paso fronterizo de Chacalluta, en la Región de Arica y Parinacota.

En la instancia, el secretario de Estado aseguró en base a informes emanados de la Organización Internacional de Migración y de la OEA que existen alrededor de 40 mil ciudadanos venezolanos en Perú, con residencia en el vecino país, que tienen la intención de ingresar a nuestro país dentro del corto plazo. Además, según la información con la que cuenta Chadwick "hay más de 9 mil ciudadanos venezolanos que están en Tumbes, frontera norte de Ecuador, con la intención de venir e ingresar al país por Chacalluta".

En tanto, la proyección donde participa la Organización de Estados Americanos (OEA) añade que "se espera un éxodo de Venezuela de entre 4 a 5 millones de ciudadanos para los próximos meses, de los cuales se calcula que tendrían intenciones de venir a Chile unos 300 mil", de aquí a finales de 2020, según La Tercera.

En cuanto a la cantidad actual de venezolanos en el país, Chadwick aseveró que son aproximadamente 400 mil personas, lo que corresponde al 30% de los migrantes totales de Chile.

INSULZA: "SE PROMETIÓ QUE CUALQUIER VENEZOLANO QUE LLEGARA ACÁ IBA A TENER LAS PUERTAS ABIERTAS"

Mientras se desarrolla este tema, el senador por Arica y Parinacota, José Miguel Insulza (PS), se reunió este lunes con el ministro Chadwick para exponerle su preocupación por la situación que viven los venezolanos en la frontera, y la política migratoria del país.

En ese sentido, el senador emplazó al Gobierno a acelerar el proyecto de ley sobre la materia, destacando que “falta una política permanente, la ley aún no sale y yo soy partidario de que se termine pronto, que nos pongamos de acuerdo y que tengamos un solo instrumento para tratar estos temas”, aseguró, según informa Emol.

El parlamentario también se refirió a la Visa de Responsabilidad Democrática, que está dirigida a ciudadanos venezolanos que busquen radicarse en Chile, y que les permite obtener la visa por un período de tiempo de un año, prorrogable por el mismo período.

Según Insulza, “no voy a llegar al punto de pedir que se suprima ni mucho menos, sino para que se use prudentemente respecto de las personas que realmente no se quiera o no se pueda asilar”.

En la misma línea, el senador PS agregó que “respecto del resto, hay que buscar soluciones de transición, ya sea a través del refugio, del salvoconducto, para que estas 400 personas, más o menos, que están en Tacna y en La Paz, sean llevadas de la frontera para que allá puedan salir del trance en que se encuentran”.

Insulza deslizó varias críticas sobre este tema al Gobierno. Primero, sostuvo que “el problema es simple, yo le he explicado al ministro que Ecuador y Perú pusieron visa consular, y Chile no tenía más remedio que hacerlo. El problema es que aquí se prometió que cualquier venezolano que llegara acá iba a tener las puertas abiertas”.

Además, comparó la situación con la política que siguió EE.UU. respecto del exilio cubano, destacando que “no es que quiera comparar lo mismo, eran circunstancias distintas, pero ciertamente la visa de responsabilidad democrática generó una obligación. O sea, la intención de eso fue llamarlos, no es que hayan venido, sino que nosotros los llamamos”.

Por último, y en cuanto a la gestión del gobierno en materia migratoria, el senador dijo que “no ha sido muy prolijo”, aunque agregando que “no quiero seguir mucho con la crítica que ya he hecho estos días, pero también hay que entender que antes teníamos algo así como el 1% de personas inmigrantes en el país y ahora ya vamos en 7%”.