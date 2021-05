Clausuraron establecimiento: Denuncian graves problemas tras operaciones estéticas

24Horas.cl Tvn

13.05.2021

Hace unos meses entraron al quirófano de la clínica estética Chile Clinic en Las Condes con resultados desastrosos que pusieron en riesgo su salud. Piden a gritos que les abran la puerta y les entreguen las fichas clínicas para poder solucionar sus problemas actuales de salud.

Varias de las pacientes de esta clínica pidieron hora para atenderse con un médico promocionado por influencers en redes sociales y programas de televisión, pero tras las intervenciones se dieron cuenta que él no las operó.

Ignacia Vilches explica que "el pabellón era horrible, ni el lugar más precario de salud tiene un pabellón así" y comenta que al salir de la cirugía, notó que esta no tuvo los resultados que esperaba: "desde que salí y me vi toda vendada, nunca me gustaron mis 'pechugas', ni el tamaño, ni la forma, porque ya se veían como tubos, el doctor me mostró un espejo y me puse a llorar, pero él me dijo que era la emoción".

Ignacia asegura que al pasar los días el dolor comenzó a ser insoportable, tanto que no podía mover los brazos, y ahí decidió pedir otras opiniones médicas, "todos quedaron sorprendidos y me dijeron 'niña por Dios, qué te hicieron'.", explica que no tiene sensibilidad en la zona, "puedo pellizcarme y no siento nada".

Entre lágrimas cuenta que pidió que por favor que la atendieran, pero la bloqueaban de WhatsApp "para no darme ayuda".

Belén Breitlling también quiso atenderse con el doctor Puchi tras ver que lo promocionaban mucho, "yo fui por él", afirma. Le explicaron que ese médico no estaba operando pero había otros del mismo nivel, y por lo mismo aceptó el procedimiento.

Al despertar, se produjeron los problemas.

"Se acercó una enfermera y me dijo 'ya despertó, tiene que avisar para que vengan a buscarla', pero yo no podía ni moverme, y ahí empecé a vomitar. Me dejaron toda la noche vomitada", comenta, y explica que al salir de la clínica y llegar a su casa, se desmayó. "En la clínica también me desmayé y así me dejaron, ellas se fueron".

Su cirugía tampoco tuvo los resultados esperados, sus prótesis se movían al estar acostada, pero sus problemas no solo son estéticos, ya que al revisar su ficha clínica notó que la operaron médicos de nacionalidad venezolana que no tienen la especialidad de cirujanos plásticos, "otros doctores me dijeron que mis mamas estaban destruidas", comenta.

"Ellos mienten con todo lo que venden, no es verdad todo lo que dicen, ningún médico de ahí es cirujano plástico, de hecho quien me hizo la lipoescultura ni siquiera es médico en su país", enfatiza Belén. Y si bien el tema es conocido no tiene regulación en nuestro país.

"Nosotros enviamos una nota de queja a la sociedad venezolana de cirugía plástica, la cual todavía no ha tenido respuesta, en relación a uno de los médicos que ejerce en esa clínica, porque durante un tiempo se estaba anunciando como miembro de nuestra sociedad y no lo es", explica el doctor Claudio Thomas, presidente de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, con respecto al Dr. Marwaan Saab, quien se promocionaba así en su página web.

Ignacia descubrió que ese fue el doctor que la operó al pedir su epicrisis, y no el que promocionaban las influencers y por el que fue a dicha clínica.

"Me meto a ver y sale él y Mónica Fonseca, una oftalmóloga, entonces ¿cómo una oftalmóloga me operó las 'pechugas'? ¿qué hubiera pasado si me hubiera muerto? Nadie responde" señala Ignacia, y agrega que el dueño de la clínica, como forma de amenaza, difundió sus fotos desnuda.

Además, notó que los implantes que le pusieron, no eran los descritos y por los que pagó más de un millón de pesos. Dentro de su cuerpo tiene implantes chinos sin certificación, que al año se fisuran o se rompen."Esto es una suerte de engaño", explica el doctor Claudio Thomas.

Francisca Maturana es otra víctima de esta clínica, ella soñaba con quitarse la llamada "guatita de delantal" y por el procedimiento pagó 5 millones de pesos. Ella explica que tras la operación su piel comenzó a pudrirse por dentro, "se puso de muy mal olor, y yo me asusté", en la Clínica Las Condes me dijeron que tenían que operarme de nuevo.

Ha pedido explicaciones, pero asegura que la culpan a ella.

A Francisca tampoco la operó el médico que le ofrecieron en un comienzo, sino quien estaba de turno ese día. "Todo es muy tránsfugo, cambian razón social como cambiarse de ropa interior" afirma.

Este grupo de mujeres dice que no descansará hasta que cierren la clínica, y para ello ya tomaron acciones legales y presentaron reclamos en la Superintendencia de Salud y en el Sernac, donde ya hay más de 20 denuncias.

Tras estas acusaciones, fiscalizadores de la Superintendencia de Salud clausuraron la clínica e iniciaron un sumario sanitario.

Esta no es la primera vez que esta Chile Clinic está en la mira de las autoridades de salud, anteriormente, una mujer falleció en medio de una intervención médica.

A pesar de las fiscalizaciones, no hay datos de cuántas clínicas como esta funcionan en el país.

Tras pedir hablar con el representante legal, desde la clínica argumentaron que no están autorizados para dar ningún tipo de declaración.