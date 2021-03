Colegio de Profesores asegura que un 5% de los alumnos acudió de forma presencial a colegios

24horas tvn

01.03.2021

El Presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, aseguró esta jornada que la llegada de los niños a clases presenciales no va "más allá del 5%", además, desmintió al Mandatario Sebastián Piñera, asegurando que entre la entidad y el Gobierno no existe ningún tipo de acuerdo entre la entidad y el Ejecutivo.

“Quiero desmentir categóricamente las palabras de Sebastián Piñera esta mañana, quien señaló que había un acuerdo con el Colegio de Profesores para iniciar las clases presenciales. Me parece que el Presidente Piñera no ve la prensa ni escucha lo que s era dicho todo este tiempo por parte del Colegio de Profesoress", enfatizó Díaz.

Asimismo, agregó que "nosotros no estamos de acuerdo y no hemos participado de ningún acuerdo. Sí hubo dos acuerdos que hasta el día de hoy La Moneda no ha cumplido".

La primera de ellas tiene relación con la creación de "mesas de trabajo en todas las regiones del país cuestión que en varias comunas no se ha cumplido". Y, en segundo lugar, que el seguro escolar incluya la enfermedad por COVID-19.

Balance de la jornada

Por otro lado, tras conversar con las filiales a lo largo del país, Díaz aseveró que "sobre el 90% de las comunas del país está comenzando telemáticamente, no con clases presenciales".

Mientras que "podemos decir que el día de hoy, no más allá del 5% de los estudiantes llegaron a los colegios".

Presidente Piñera da inicio al año escolar 2021: "Para nuestro Gobierno la sala de clases es sagrada"

Durante la jornada de este lunes el Presidente Sebastián Piñera llegó hasta las dependencias del Liceo Bicentenario de Excelencia, Patricio Mekis, de la comuna de Padre Hurtado, para dar inicio al año escolar 2021, el cual será flexible, gradual, voluntario y seguro, agregando que "para nuestro Gobierno la sala de clases es sagrada".

En la instancia, el mandatario indicó que "la educación a distancia nunca va a reemplazar la educación presencial", por lo que será un proceso paulatino en medio de la pandemia de COVID-19.

"Por eso tenemos un deber moral, porque la falta de la educación presencial en la sala de clases no sólo afecta a la calidad de la educación, también aumentan las brechas entre distintos grupos socioeconómicos", declaró.

Asimismo, agregó que "tal vez eso no es lo más importante, porque también afecta la salud mental, su sociabilidad, su futuro. Los niños necesitan interactuar con sus amigos, compartir con sus profesores, por eso nuestro Gobierno ha impulsado el retorno a clases presenciales y por supuesto que tenemos que hacerlo protegiendo la salud de todos".

Presidente Piñera por inicio del año escolar: "Para nuestro Gobierno la sala de clases es sagrada".



📡 Sigue la señal en vivo #24Play ➡ https://t.co/mi3yDUstrf



🔺 Señal de YouTube en vivo ➡ https://t.co/d196Fc2Fkz pic.twitter.com/TRo0cKKYUr — 24 Horas (@24HorasTVN) March 1, 2021

Para lograr esto, el Mandatario explicó que el retorno a clases se va a basar en cuatro pilares: voluntario, gradual, flexible y seguro.

"Los que van a decidir cuándo vuelven a clases serán sus padres y apoderados porque son los que más los conocen y los quieren", aseveró Piñera.

Por otra parte, el Jefe de Estado declaró que "en estos primeros días se espera que aproximadamente 3 mil escuelas y colegios reinicien sus clases presenciales y que eso vaya creciendo en el tiempo".