Coronavirus en Chile: Cuál es el tipo de mascarilla adecuada para no masificar el virus

24Horas.cl Tvn

03.03.2020

La confirmación del primer caso de Coronavirus en Chile, correspondiendo a un paciente internado en el Hospital de Talca, los expertos indicaron las características que deben tener las mascarillas para evitar mayor contagios en caso de estar en contacto con zonas o personas que padezcan

El jefe del Servicio de Urgencia de Clínica RedSalud Santiago, Paulo Granata, advirtió que no todas ofrecen el mismo nivel de protección y por lo mismo, recomendó identificarlas bien antes de adquirirlas.

No obstante, la OMS remarcó de todas maneras que quien debe usar el elemento no son las personas no contagiadas, sino alguien que esté infectado para evitar la masificación del virus.

Según Granata, la sugerencia de la Organización Mundial de la Salud "es utilizar las de tipo auto filtrantes y que al menos sean del tipo N95, es decir, que puedan filtrar hasta el 95% de las partículas de 0,3 micras de diámetro, algo muy útil para detener el ingreso del coronavirus al organismo humano".

A ello, el experto aclaró que "el Covid-19 se contagia de persona a persona mediante secreciones. Los estornudos son la forma más frecuente de contagio, pues emiten muchos fluidos y micropartículas que salen disparadas en distintas direcciones. Por eso es importante evitar que esas partículas ingresen al organismo".

¿Cómo elegir el tamaño adecuado? El doctor Granata explica que "lo ideal es buscar una que quede bien pegada al rostro, sin dejar espacios que permitan el ingreso de partículas”.