Corte Marcial rechaza recurso de amparo de general (r) Oviedo por malversación de caudales públicos

05.07.2019

La Corte Marcial rechazó hoy –viernes 5 de julio– el recurso de amparo presentado por la defensa del general en retiro del Ejército Humberto Oviedo Arriagada en contra de la resolución que lo sometió a proceso por malversación de caudales públicos.

En fallo unánime, el tribunal de alzada castrense –integrado por los ministros Hernán Crisosto, Carlos Gajardo, Ricardo Coronado, Francisco Costa y Jaime Elgueta– descartó actuar arbitrario de la ministra en visita Romy Rutherford que encausó al general en retiro.

AHORA: Corte Marcial rechaza recurso de amparo de general (r) Humberto Oviedo. pic.twitter.com/lHqIVedu7D — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) 5 de julio de 2019

"La Sra. ministra no ha hecho sino atenerse al mérito del proceso, toda vez que existe una resolución en la causa que fijó el ámbito de la suspensión y se sometió a ella, en tanto que el procesamiento del amparado, cuyo fundamento no han sido controvertidos de manera alguna en el recurso, cumple con las exigencias establecidas por la ley, debiendo concluirse, entonces, que no ha incurrido en actuaciones que pudieran dar lugar al reproche de ilegalidad y arbitrariedad que se le formula, debiendo rechazarse la acción intentada", sostiene el fallo.