CUT: "No vamos a reconocer la interlocución de Patricio Melero en este debate"

Agencia Aton

12.04.2021

Este lunes 12 de abril iniciaron las conversaciones entre la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Ministerio de Hacienda para reajustar el sueldo mínimo, cuyo valor actual es de $326 mil pesos y al cual la multisindical busca aumentar a $500 mil. Las negociaciones deberían finalizar el próximo 1 mayo, fecha en la que se publicaría el nuevo valor.



Después de la primera reunión con Hacienda, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, explicó los ejes de la propuesta y criticó la presencia en la mesa de Patricio Melero, recién nombrado ministro del Trabajo tras la renuncia de María José Zaldívar.



Según Figueroa, el planteamiento de la CUT tendrá tres ejes: "Salario mínimo de 500 mil, hacernos cargo de los trabajadores informales con una renta básica de emergencia de 500 mil pesos e insistir en el congelamiento del precio de los alimentos".



"El salario de 500 mil pesos se debe complementar con el debate de la renta básica de la emergencia, dado que no todos los trabajadores se verán beneficiados con esta política, ya que tenemos un nivel de informalidad que requiere medidas particulares a la conversación por el salario mínimo", agregó.



En esa línea explicó que "requiere complementarse con el congelamiento de los alimentos, porque cualquier reajuste de salario no permitirá enfrentar el escenario actual si el coste de la vida sigue creciendo. Desde la CUT venimos a reforzar este planteamiento".

La presencia de Patricio Melero

Respecto a la presencia de Melero, Figueroa cuestionó: "Nos preocupa cómo nos vamos a sentar en esta mesa. Nos preocupa en exceso que esté sentada una persona como Patricio Melero, que está en contra de todas las iniciativas que buscan avanzar en el bienestar de los trabajadores, como las 40 horas, el retiro (AFP) y contra reformas sociales".



"Esperamos que ese elemento también sea abordado, después de años donde no se ha querido dialogar con los trabajadores, nos parece injusto que se nos exija dialogar con una contraparte que solo ha hecho una ofensiva antitrabajadores. Ahí no hay una interlocución que podamos reconocer. No tenemos ninguna dificultad en dialogar con el ministerio de Hacienda, pero no vamos a reconocer la interlocución de Patricio Melero en este debate", agregó.



Finalmente, la timonel de la CUT indicó: "No seremos nosotros quienes vamos a dar señales de cómo abordar la negociación, pero esto no es un paquete antojadizo que se negocia por primera vez. Aquellos que exigen gradualidad son los mismos que decían que era imposible un salario de 500 mil pesos."