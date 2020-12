Desbordes: “Yo defiendo el derecho de un ciudadano honesto a tener un arma"

Agencia Aton

30.12.2020

El ex ministro de Defensa, Mario Desbordes entró al debate sobre el combate al crimen organizado y defendió la tenencia responsable de armas. Incluso dijo que tiene armamento en su domicilio y que en caso de ser atacado él no tendría duda en usarla.



En entrevista con radio Universo, consultado sobre las campañas que llaman al desarme de la ciudadanía, Desbordes respondió que “no, yo no estoy de acuerdo, yo haría un llamado a la gente a que si quiere tener un arma se prepare bien, sepa usar el arma".

"Yo sé usar un arma, fui policía, sé que puedo dispararla, alguna vez como policía ya la disparé, la usé. Sé lo que es tener a una persona al frente que me está disparando. La ciudadanía tiene que entender que tener un arma es algo demasiado delicado, por lo tanto, uno tiene que saber usarla bien, tiene que estar preparado”, enfatizó.



También señaló que “yo defiendo el derecho de un ciudadano honesto, que pasa los controles psiquiátricos y cumple todos los requisitos para que en su casa tenga un arma de fuego que él cree que está condiciones de usar. No podemos partir al revés, los delincuentes con armas y prohibir las armas totalmente en particulares".



"Discutamos si hay que endurecer los requisitos, si es que hay hacer un examen psiquiátrico más estricto, yo acabo de pasar el mío hace un par de meses atrás. Yo decidido. Una persona adulta debería tener el derecho a decidir si quiere o no tener un arma de determinadas características, no un arma automática”, agregó.



Además, el precandidato presidencial de Renovación Nacional indicó que él tiene dos armas de puño y dos deportivas, las que sabe manejar. Consultado sobre si las usaría en caso de que entre a su casa un ladrón, dijo que “no tengo duda de eso, la tranquilidad que tengo es que soy consciente de lo que significa usar un arma”.