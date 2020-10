Detectan gastos improcedentes por más de $10 millones en Maipú por viaje escolar

La Contraloría detectó que se compraron 69 pasajes aéreos para viajar a ver un ballet en Argentina, de los cuales, 62 fueron utilizados por particulares, alumnos y apoderados de la Escuela de Artes de Maipú, gasto que no figura como parte del presupuesto de cultura.

06.10.2020

La Contraloría General de la República constató que la Municipalidad de Maipú efectuó gastos improcedentes por más de $10 millones en un viaje a Mendoza, Argentina, liderado por la alcaldesa Cathy Barriga para asistir a la obra de ballet "La Cenicienta" en marzo del 2019.

Según el detalle entregado por el organismo, se compraron 69 pasajes aéreos para viajar, de los cuales 62 fueron utilizados por particulares, alumnos y apoderados de la Escuela de Artes de Maipú.

El dinero asignado para lo anterior no figuraba dentro del programa cultural, "entonces, no fue posible establecer si aquel contemplaba gastos para la compra de pasajes aéreos para particulares de manera directa, esto es, a alumnos y apoderados de la comuna de Maipú, y los 7 restantes, para personal a honorarios, cuyos contratos no contemplan la realización de cometidos en el extranjero".

Respecto de lo mismo, se comprobó que dentro de la delegación que viajó vía aérea se incluyó a dos personas que también figuraban en la nómina del trayecto vía terrestre, "motivo por el cual no fue posible determinar quiénes fueron los que utilizaron los dos pasajes aéreos para viajar a la ciudad de Mendoza, a la presentación de la obra de ballet La Cenicienta" .

Por otro lado, "se comprobó que la municipalidad pagó un total de $4.615.853, por concepto de viáticos por viaje a la ciudad de Mendoza, Argentina, de 11 personas contratadas a honorarios, vigentes al mes de marzo de 2019, no obstante que sus contratos no contemplaban cláusulas de pago de viáticos, como beneficio o compensación por gastos de alimentación y alojamiento, derivados de cometidos encomendados fuera del país".