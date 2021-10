Empresa deberá indemnizar a trabajadora: La despidieron por asistir a reunión de apoderados

24Horas.cl Tvn

26.10.2021

"El jefe de tienda llega y me dice que por favor le firmara mi finiquito, se me vino el mundo encima porque yo entregué todo en en esa tienda" comenta a 24 Horas, Alejandra Silva.

Así recuerda Alejanda el día que la despidieron de Fashion's Park donde trabajó como cajera- vendedora por más de 10 años. El motivo: ausentarse de sus labores para acudir a la reunión de apoderados de su hija en Puente Alto.

"Yo pedí el permiso tres días antes, porque es lo que ellos te dicen para poder organizar el cierre de las cajas" comenta Alejandra.

No era primera vez que solicitaba este tipo de permisos, antes nunca se lo habían negado, Alejandra como muchas debe repartir su tiempo en rol de madre y trabajadora.

Ese 5 de septiembre del 2019 la autorización debía ser aprobada por dos jefaturas, solo una le permitió retirarse antes del término de la jornada laboral.

"No accedió la de segundo piso, le dije que la reunión era importante, me dijo que me voy a tener que 'atener a las consecuencias', creí que iba a ser una carta de amonestación, pero para uno como mamá están primero tus hijos" agrega.

Ese día su turno terminaba a las 21:30 de la noche, se marchó poco antes de las 19:00 horas de la tarde a la reunión pensando que no había hecho nada malo.

Al día siguiente la empresa puso fin a su contrato amparándose en el articulo 160 número 4, letra A del Código del Trabajo: "Abandono del trabajo, salida intempestiva e injustificada del trabajador durante las horas de trabajo y sin permiso del empleador".

Tras ello Alejandra comenta que "se me vino el mundo encima, sentí que no me valoraron los 10 años porque me dejaron los papeles manchados, estuve un año y medio sin trabajo, pero con la tranquilidad que actué bien como mamá".

Alejandra no solo presentó informes del colegio que acreditaban su activa participación como apoderada, también decidió llevar esta situación a tribunales. La Corte de Apelaciones de Santiago el pasado 7 de octubre le dio la razón puesto que si bien la trabajadora se retiró anticipadamente de su jornada laboral de forma intempestiva y sin permiso del empleador, su salida no fue injustificada.

Esto puesto que le asistía un motivo plausible para retirase de sus labores, fundada en sus obligaciones que derivan de su doble condición de madre y apoderada de su hija, según señala el documento.

La Corte indicó que la empresa deberá pagar a la demandante más de 4 millones 800 mil pesos de indemnización y cubrir los costas del juicio.

Desde Fashion's Park señalaron que enviarían un comunicado durante esta tarde, pero al cierre de esta nota, no se pronunciaron al respecto.

"Valió la pena, porque así le doy seguridad a mi hija que estoy presente en su educación, que ella me vea que la mamá está ahí, fue una gran batalla y la gané" relata Alejandra después de todo lo sucedido.

Una batalla que se extendió por más de dos años desde aquel día que la despidieron por asistir a la reunión de apoderados de su hija.