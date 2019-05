Encapuchados queman bus del Transantiago en la población Villa Francia

24Horas.cl Tvn

13.05.2019

Durante la madrugada de este lunes, un grupo de sujetos quemó un bus del Transantiago en la población Villa Francia, comuna de Estación Central.

Ramiro Cáceres, conductor de la máquina afectada -de recorrido iO3- indicó a Cooperativa que tres encapuchados armados intimidaron a los pasajeros para que descendieran del vehículo. Luego, procedieron a rociar el bus con bencina, la cual escondían en sus mochilas.

El chofer sostuvo que "por Cinco de Abril debí haber virado a la izquierda, pero me exigieron que tenía que seguir derecho y me recalcaron que en la siguiente parada tenía que detener la máquina mientras me apuntaban con la pistola".

Luego de descender del bus, el conductor huyó a pie del lugar y luego se escondió en una estación de servicio, en donde fue socorrido por los bomberos que se encontraban trabajando allí.

Después de quemar el vehículo, los sujetos se dieron a la fuga.

Personal policial indaga en el lugar para dar con el paradero de los responsables.