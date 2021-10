"Es un desastre para la gente de la comuna": los graves daños al Registro Civil de Puente Alto tras 18-O

Desde el recinto indicaron que los responsables no podrán acceder a datos personales de las personas por el robo de documentos, ya que "la información está en servidores centrales".

24Horas.cl Tvn

19.10.2021

El Registro Civil de la comuna de Puente Alto fue vandalizado por desconocidos durante el aniversario del 18 de octubre, por lo que el servicio deberá cerrar por daños.

El director metropolitano del Registro Civil, Rubén Rivas, señaló que "este es un desastre fundamentalmente para la gente de la comuna. Esta es una oficina que atiende al día alrededor de mil personas. Tenemos 300 cédulas de identidad, pasaportes, están las inscripciones de nacimiento, posesiones efectivas, todo el tema vehículos".

Director del Registro Civil de Puente Alto se refiere a los daños sufridos.



En vivo https://t.co/NBbPa94PQj pic.twitter.com/oK0LgQB6MS — 24 Horas (@24HorasTVN) October 19, 2021

No obstante, aclaró a las y los usuarios de la comuna que sus datos personales no pueden ser extraídos, puesto que "la información está en servidores centrales. No se puede hacer uso de esa información, de ninguna manera".

Según detalló Rivas, los documentos se encuentran resguardados, puesto que por precaución habían sido retirados de la sucursal y trasladados hacia la sede central de calle Huérfanos.

: "Terminen con la impunidad": Galli pide "poner fin" a proyecto de indulto a presos del estallido social Leer más

La delegada de provincia Cordillera, Mireya Chocair, indicó sobre el funcionamiento del recinto que "las horas se van a reagendar. Vamos a trabajar y tratar de que esas no sean reagendadas fuera de la comuna. Haremosel mayor esfuerzo".

Además, indicó sobre el ataque al recinto que "cuando servicios públicos se ven dañados a este nivel creo que el repudio de la ciudadanía tiene que ser completo".

Carabineros confirma dos muertos y 450 detenidos en aniversario del estallido social

Carabineros entregó un nuevo balance respecto aniversario del 18 de octubre, indicando que dos personas murieron y 450 fueron detenidas por diversos hechos.

Según dijo el director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, general inspector Marcelo Araya, casi 20.000 funcionarios participaron en los diferentes procedimientos a lo largo del territorio nacional, donde "fue una jornada compleja y de contrastes, porque fuimos testigos de manifestaciones principalmente pacíficas durante todo el día, pero hubo desadaptados y delincuentes que se aprovecharon en innumerables saqueos".

: "Fue a mirar, no es delincuente": hermana de joven fallecido en intento de saqueo en Peñalolén Leer más

Araya destacó la existencia de 486 eventos asociados a la conmemoración, de los cuales 229 sucedieron en la región Metropolitana.

Asimismo, informó que los 450 detenidos "son una cifra altísima", agregando los 11 lesionados y dos fallecidos durante los incidentes.

Una de las víctimas fatales corresponde a un joven que fue baleado en medio de un intento de saqueo a un mall chino de Peñalolén, cuyas circunstancias aún se están indagando.

Por su parte, el segundo caso refiere a una mujer que perdió la vida tras caer debido a la acción de "cables acerados" usados para evitar el desplazamiento de Carabineros, en La Granja.

Respecto a los Carabineros heridos, la institución comunicó que 45 resultaron con diferentes lesiones, señalando también "daños a vehículos y ataques a cuartel".