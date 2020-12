Esperanza en el país, vulneraciones del Estado y la importancia de la diversidad: Las temáticas que se imponen en la plataforma "Tenemos que hablar de Chile"

24Horas.cl Tvn

11.12.2020

¿Qué debemos cambiar, mejorar o mantener en Chile? ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Qué puedo hacer yo como ciudadano para lograrlo? Esas fueron las preguntas que se hicieron en los diálogos de Tenemos que Hablar de Chile -plataforma de conversaciones y participación ciudadana de la U. de Chile y la U. Católica- y en los que se invitó a grupos formados por 5 a 8 personas, desconocidas entre sí y con realidades muy diversas, a conversar por videollamada acerca de los temas del país.

Tras ocho meses de trabajo, los rectores Ennio Vivaldi e Ignacio Sánchez se reunieron en el Centro Cultural Gabriela Mistral para dar a conocer los resultados de los primeros mil diálogos, donde participaron alrededor de 5.100 habitantes de entre 18 a 87 años, provenientes de 326 comunas de Chile.

Uno de los principales hallazgos es que las personas comparten un mismo sentir al inicio de las conversaciones: malestar e inseguridad respecto al funcionamiento de la vida. Sin embargo, a medida que el diálogo avanza y son invitadas a pensar en el futuro, la conversación se torna esperanzada ante la posibilidad de un cambio que se traduce a vivir mejor.

Otro resultado es la visión sobre el Estado, percibido como un sistema indiferente que no sólo no apoya a los vulnerados, sino que también los vulnera y no siente como suyas las preocupaciones de la ciudadanía. Sobre este punto, el rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi indicó que “al Estado se le percibe como lejano, ausente, ensimismado. Ese es un mensaje muy fuerte y no puede ser que la gente se sienta absolutamente a la deriva. Tiene que haber un Estado que convoque, que logre cohesión social”.

Por su parte el rector de la UC, Ignacio Sánchez, planteó que los resultados arrojaron que “hay grandes esperanzas que este proceso constituyente y que el futuro nos depare beneficios para todos los chilenos y chilenas. Hay un optimismo, que no es ciego, que se basa en aspectos reales y que demanda la colaboración de nuestra población”.

La diversidad de puntos de vista, ideas y realidades fue considerado un aspecto positivo por los participantes. El tercer hallazgo apunta a que esas diferencias son valoradas como complementarias y existe un ánimo de integración, no de anular o cancelar a quien piensa distinto.

En el cuarto punto, existe un llamado generalizado a construir un sistema político distinto dado que los participantes observan que la política es un servicio público que no funciona y que se protege a sí misma, no a la ciudadanía. Pero en las opiniones no existe un planteamiento definido sobre cómo debería organizarse el sistema político de Chile.

Una mirada transversal sobre la educación fue otro de los hallazgos. No solamente concebida como un derecho fundamental, sino también vista desde su rol cívico en cuanto a las dinámicas de convivencia social. Hay conciencia transversal en las conversaciones de que un mejor futuro para Chile pasa por una mejor educación.

Por último, la economía de las personas, asociadas al trabajo, las deudas y la vida cotidiana, fue otro de los temas que se repitió de manera sistemática en los diálogos, donde los participantes compartían sus experiencias desde una economía doméstica más que desde las grandes cifras de crecimiento del país. “La economía no emerge como una discusión sobre nociones abstractas o indicadores macroeconómicos a nivel país, sino desde la economía de las personas, del hogar”, dice el informe.

Los resultados expuestos por ambos rectores son el puntapié inicial de una serie de hallazgos que serán compartidos próximamente. A la fecha, Tenemos que Hablar de Chile ha logrado reunir a más de 12.000 personas de todas las 346 comunas de Chile en conversaciones por videollamada, mientras que ha recibido más de 90.000 respuestas a sus 18 consultas ciudadanas, una por cada tema país como educación, salud, pensiones, entre otros. Toda esa información será parte de una serie de documentos entregables a las autoridades para incidir en el diseño de políticas públicas, tomando como base lo que dijo la ciudadanía.

Puedes descargar el resumen ejecutivo y conocer más en detalle estos resultados preliminares aquí