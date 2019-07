Esposa de carabinero denunció a víctima de violencia intrafamiliar por divulgar video con el que dieron de baja al uniformado

24Horas.cl Tvn

05.07.2019

Han pasado casi dos meses de la denuncia que realizó una mujer en la comuna de Puente Alto, en la que acusó a un carabinero de no querer tomar su declaración como víctima de violencia intrafamiliar.

Esta semana, la mujer —Verónica Rodena— fue denunciada en la Policía de Investigaciones por la esposa del uniformado, por divulgar el video del momento, por el que el funcionario policial fue dado de baja

"La esposa de este carabinero me había denunciado por hacer alusión en el video a su familia, que yo en el fondo le dije (al carabinero) '¿usted no tiene hijas?, ¿no tiene esposa?'. Para que él se pusiera en mi lugar, en el fondo. Él ahí me dice 'no te metas con mi familia', y yo le digo 'entonces, tampoco usted se meta con la mía tratando de resolver mis problemas y sólo limítese a tomar la denuncia que no me quiso efectuar el día anterior'", expresó Rodena.

Según Verónica, la mujer del exfuncionario Misael Zúñiga, la denunció por haber grabado la conversación en video, y por consiguiente, divulgar su imagen.

"(Me denunció por) vulneración a la privacidad de conversación, por haber divulgado la imagen que fue el video de este carabinero, el cual a ellos como familia les ha afectado psicológicamente y todo", añadió la mujer.

El abogado penalista Nicolás Santa María explicó al respecto que "solamente está restringido este delito a recintos particulares o lugares que no permitan el acceso público. En este caso, estamos en una comisaría, que permite el acceso público". El funcionario era consciente de que lo estaban grabando, por lo que "también ahí hay un cuestionamiento. No existe un engaño, sino que los dos se estaban grabando en la comunicación".

Por ahora, Verónica estudia la posibilidad de acciones legales en contra de Carabineros, ya que dice que el hecho de que no hayan tomado su denuncia de aquella oportunidad le ha generado problemas mayores.

"Mi agresor niega los hechos, que reconoció frente a este carabinero, y él no lo tomó en constancia ni dejó escrito. En este momento, eso podría ser una prueba absoluta de que él abusó de mí", añadió Verónica.

Hoy debe lidiar con la pelea por la tuición de su hija y con la negativa de un tribunal, dice ella, que no aceptó como pruebas audios de supuestas agresiones de las que fue víctima por parte de su exmarido