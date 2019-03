Esposa e hijos del alcalde Rodrigo Delgado sufren violento robo de vehículo y fueron abandonados en autopista

24Horas.cl Tvn

06.03.2019

La esposa, los tres hijos y la suegra del alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, sufrieron un violento robo de vehículo y fueron abandonados en plena autopista en Quilicura.

El oficial de ronda de la Prefectura Andes, capitán Carlos Villarroel, detalló que la familia se trasladaba desde la comuna de Batuco hacia Santiago cuanto en el enlace Américo Vespucio fueron interceptados de forma violenta por otro vehículo.

"Un grupo de tres sujetos que se movilizaban en un vehículo interceptan otro automóvil en el que se desplazaba un grupo familiar, una mujer con sus tres hijos y además su madre, y utilizando armas de fuego los intimidan y los hacen descender en plena autopista", indicó el uniformado.

Luego de que las víctimas descendieron de su automóvil, los antisociales huyeron por Vespucio Norte hacia el oriente, dejando varados en la autopista a la familia del jefe comunal.

Al lugar llegó personal de Carabineros y el propio Rodrigo Delgado. "Mi señora logró hacerme un llamado telefónico. Me dice 'me asaltaron', no me dice dónde estaba, tampoco me deja claro si los niños estaban dentro o fuera del auto y eso para mi fue terrible", relató.

"Por supuesto que hay una impotencia que se siente. Lo importante es entender que aquí hay un problema social de fondo. Mi señora me dicen que eran niños muy pequeños (...) uno no tenía más de 10 o 12 años", aseguró el alcalde.