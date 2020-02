Evasión en el Transporte Público metropolitano aumenta un 32,7% en el último trimestre de 2019

Agencia Uno

27.02.2020

La ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, junto al director del Transporte Público Metropolitano, Fernando Saka, y la jefa del programa de fiscalización, Paula Flores, entregaron el balance sobre la evasión del sistema de Red Metropolitana de Movilidad (RED), ex Transantiago, durante el último trimestre del 2019.



En este sentido, se detalló que el 32,7% de las personas no pagaron su pasaje en el transporte público capitalino, lo que se explica por el estallido social de octubre, implicando un alza de un 6,1% con respecto al trimestre anterior.



No obstante, la ministra Hutt explicó que pese a lo alto de la cifra, esta no supera el récord del último trimestre del año 2016, cuando la evasión llegó a un histórico 34.6%.



La titular del MTT explicó que la cifra varió dependiendo de los operadores de buses, lo que refleja “que la ciudad se vio afectada en distinta forma y que los viajeros enfrentaron situaciones complejas de distinta magnitud".



Mientras Subus tuvo un 44 por ciento de evasión, otra empresa se mantuvo por debajo del 20%, considerando 30 mil registros entre octubre, noviembre y diciembre, en donde un tercio fue consignado antes del estallido social.



Por otra parte, Hutt precisó que este balance no incluye al Metro de Santiago, indicando que en el tren metropolitano “se puede hacer una estimación comparando las transacciones registradas versus las históricas, pero eso no refleja solo la evasión, sino que también influyó la no disponibilidad de las estaciones. Todavía hay 25 estaciones sin operar. Esa diferencia no se puede atribuir solo a evasión".



La secretaria de Estado reconoció que “puede ser que hubiera días en que fue mucho más alta (la evasión), eso es perfectamente comprensible, pero esa es una percepción basada en la experiencia de uno o dos días y no refleja la realidad de todo el sistema".



Sobre las medidas para disminuir estas cifras, Hutt anunció que la próxima semana se dará a conocer una aplicación para realizar recargas bip! Y que las fiscalizaciones suspendidas a fines del año pasado se han ido retomando desde enero en forma gradual.