Excarabinero indicado como presunto homicida de Camilo Catrillanca: "Me siento traicionado por mi institución"

01.06.2019

Carlos Alarcón, excarabinero indicado como presunto homicida de Camilo Catrillanca en noviembre de 2018, dio nuevos detalles sobre el procedimiento que terminó con la muerte del comunero mapuche, en donde reveló su sentir durante el momento de lo ocurrido, culpando a la institución de haberlo "traicionado" al hacerlo cambiar su declaración.

En entrevista con la Revista El Sábado, Alarcón recuerda ese día miércoles 14 de noviembre como complejo, ya que el escenario lo hizo recordar otros procedimientos similares.

"Nos comunicaron que los individuos se estaban bajando de los vehículos robados y empezaron a dar sus características. También indicaron que dos de ellos se subieron a un tractor azul... Yo iba de punta de lanza. Cuando vi el tractor, pensé: 'Son ellos'. En mi mente dije: 'Son los tipos que robaron los vehículos. Son los tipos que están armados. Son los tipos que vienen huyendo. Son los tipos que los vio el helicóptero bajarse de los vehículos robados", dijo.

Alarcón continuó su relato señalando que "apunté con mi arma y grité: 'Alto, Carabineros. Párate ahí, párate ahí'. Los individuos no obedecieron la voz de detenerse de Carabineros que fue clara. Entonces el tipo se dio a la fuga y se me pasó la brillante idea de hacerle puntería a una zona baja del tractor, que es una pala metálica. Yo dije: 'Lo voy a hacer para que los tipos desistan de la huida'. (...) Si hubiese estado claro en la intención de matar a las personas, lo hago cuando los tuve de frente".

Sobre las sensaciones que tuvo en aquel momento, el detenido sostuvo que "se mezclan muchas cosas. El temor, la adrenalina, me pesaba todo: el chaleco, levantar el fusil, incluso el casco. Se me empañó el visor. Me sentía apretado. Yo quería pegarle a la pala, por último para que sintieran que yo no estaba jugando. De que yo quería que pararan".

A su vez, Alarcón se defiende y aclara que "no digo que ese disparo haya sido mío. Pero sí asumo la responsabilidad de que yo le disparé al tractor".

Luego, confiesa que incluso pensé en quitarse la vida tras ver la escena con Catrillanca fallecido sobre el tractor.

"¿Cuándo se me vino el mundo encima? Cuando vi a Camilo Catrillanca sentado en el asiento del conductor, con la cabeza inclinada hacia la derecha y con la herida. Pasaron mil pensamientos. Dije: 'La puedo hacer cortita y me pongo el fusil debajo de mi boca y me disparo'. Se me pasó eso por la mente, por muy cristiano que sea. Se me pasó por la mente y me hubiese ahorrado todos estos malos ratos que estoy haciendo pasar. Pero algo me dijo 'no lo hagas", señaló.

Junto con sus confesiones, Alarcón detalla en su diálogo con El Sábado cómo lo hicieron cambiar su declaración, tras reunirse en la comisaría de Pailahueque con el asesor judicial de Carabineros, Cristián Inostroza.

"Nos dijo: 'Ya muchachos. Tienen todo el apoyo, pero tienen que decir que fueron blanco de disparos, que nunca dispararon al tractor y que sus disparos fueron al suelo'. Le decía que no había sido así, pero de mi misma patrulla me decían: 'Tranquilo, todo va a estar bien'. Me dijeron que era el más débil por querer asumir. En su momento me lo dijo el mayor Manuel Valdivieso, que estaba ahí", cuenta.

Alarcón cuenta y confiesa que "yo me siento traicionado por mi institución". Esto, debido a que en su hoja de vida conoció que fue dado de baja de Carabineros porque "declaró hechos falsos en procedimiento de importancia, con clara intención de manipular la dinámica de los hechos que lo involucraban". Esto luego, que se difundiera un video suyo, vestido de civil, detallando lo que había sucedido.

Finalmente, en la entrevista el carabinero que fue formalizado por homicidio consumado y homicidio frustrado, le envió un mensaje a la familia de Camilo Catrillanca.

"Le diría a Marcelo Catrillanca (padre del comunero asesinado) que lamentó mucho cómo terminó ese procedimiento. Muchas veces he tenido la intención, si es que me da la oportunidad, de hablar con él personalmente. Le pediría perdón, no asumiendo que fui yo el que le quitó la vida a su hijo, pero pido perdón por haber participado en ese procedimiento. Por haber causado dolor a esa familia", sentenció.