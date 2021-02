Experta y vacunación a embarazadas: "Dejarlas fuera es un acto de desprotección"

24Horas.cl Tvn

09.02.2021

Según el calendario de vacunación del Minsal contra el COVID-19, hasta el momento las embarazadas no pueden ser vacunadas, dado que no se han hecho estudios que aseguren que personas gestantes o los fetos no corran riesgo con la inoculación.

Sobre esto, Andrea Von Hoveling, directora de la Sociedad Chilena de Endocrinología Ginecológica, señaló que la vacuna no representa un riesgo para las mujeres, sino que se les deja fuera del proceso solo porque, también, fueron excluidas de las investigaciones de la vacuna.

Infectóloga y vacuna en enfermos crónicos: descarta contraindicaciones y llama a "inocularse con seguridad" Leer más

"Muchas veces se deja fuera de estudios a mujeres en esta situación, puesto que los temas relacionados con fetos, bebés y niños pequeños son sensibles a nivel ético", aclaró la doctora al Canal 24 Horas.

Por otra parte, Von Hoveling afirmó que "la vacuna no hará mal a las mujeres, sino tremendamente bien (...) dejarlas fuera del proceso es un acto de desprotección en este minuto, incluso discriminicación según algunas entidades, más que un acto de precaución".

Respecto a si las personas gestantes deberían tener acceso a ella, la experta señaló que deberían ser ellas mismas las que elijan con la información que tienen, y que negarles el suministro iría incluso en contra de los principios de la medicina.

"Si nos guiamos por el principio ético de evitar la maleficencia, esta probabilidad no es solo teórica, sino que es muy improbable, porque ya se conoce la tecnología de esta vacuna", estableció, agregando que al no inocular "estamos evitando el derecho a hacer un bien, violando el principio de justicia al no dar acceso paritario a todas las personas, y pasando por sobre el principio de autonomía".

En esta misma línea, la experta apuntó a que la mujer embarazada es infantilizada, y que "muchas veces se les deja fuera del principio de autonomía".