Fabiola Campillai tras reunión con general director de Carabineros: "No hay perdón de parte de nadie"

24Horas.cl Tvn

02.07.2021

Fabiola Campillai, quien perdió la visión tras ser impactada por un proyectil lanzado por funcionarios de Carabineros, se reunió este viernes con el general director de la institución, Ricardo Yáñez.

En la cita, Campillai pidió los avances en la investigación de su caso, exigiendo aclarar el paradero de las cámaras GoPro de los funcionarios policiales.

Al término de la instancia, Campillai señaló que "lo que nosotros queremos es justicia. Aquí no hay apoyo, no hay nada. (Yáñez) no dijo nada, solamente que empatizaba. No nos pidió perdón y no hay perdón de parte de nadie".

#ENVIVO Fabiola Campillai exige aclarar paradero de cámaras GoPro tras reunión con Carabineros #24Tarde



Sigue la señal en vivo https://t.co/J6hCev7YyH pic.twitter.com/Q33h0FwP8o — 24 Horas (@24HorasTVN) July 2, 2021

En tanto, el general Yáñez sostuvo que "el día de hoy me he reunido con Fabiola Campillai, su esposo Marco, su abogada y el diputado Soto. Fue una reunión privada, pero franca y sincera. Valoramos esta oportunidad de diálogo, porque creemos que es el camino".

A principios de junio, Campillai ya había expresado su molestia por la "espera de que se haga justicia" luego de que Fiscalía notificara a sus abogadas acerca de la prolongación del período de respuesta a la petición de la defensa del excarabinero Patricio Maturana, sindicado como el autor del disparo de la bomba lacrimógena en 2019.

En tanto, Maturana continúa con arresto domiciliario luego de que el pasado 5 de septiembre de 2020, la Corte de Apelaciones de San Miguel decidiera revocar la prisión preventiva.