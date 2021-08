Fatal accidente en María Pinto: Conductor causante del choque quedó en prisión preventiva  

24Horas.cl Tvn

19.08.2021

En la jornada de este jueves, el Juzgado de Garantía de Curacaví acogió la solicitud de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para un conductor que protagonizó un fatal accidente el primero de mayo en la comuna de María Pinto, región Metropolitana.

Se trata de Francisco Aguilar quien estaba circulando con 2,14 grados de alcohol por litro de sangre cuando protagonizó el accidente de tránsito que terminó con la vida de un hombre de 67 años.

Durante la audiencia de formalización de cargos se mostraron los registros de las cámaras de seguridad en donde se ve a la víctima salir de una bomba de bencina, luego de cargar combustible, cuando es arrastrado por el vehículo que manejaba Francisco Aguilar quien iba circulando a más de 90 kilómetros por hora, en estado de ebriedad y, posteriormente, procedió a darse a la fuga.

"El día de hoy se formalizó la investigación de don Francisco Aguilar por los hechos ocurridos el primero de mayo del 2021 (...), se solicitó la prisión preventiva del imputado a lo cual accedió el Juzgado de Garantía de Curacaví entregando un plazo de 90 días para la investigación", informó, Paul Martinson, Fiscal jefe de Curacaví.

En tanto la familia ha exigido justicia desde hace meses, acusan irregularidad de la justicia y no estar conformes con la prisión preventiva, debido a que el Ministerio Público formalizó a Aguilar por conducir en estado de ebriedad: "No estoy de acuerdo, con los delitos que está suscribiendo Fiscalía porque no está denunciado la conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte. Presentamos dos peritajes privados en los que hemos invertido (...) llevamos tres meses trabajando en esto para que hoy día Fiscalía diga que va a formalizar solamente por conducción en estado de ebriedad, a mí no me parece", señaló Nathalye Díaz hija de la víctima.

Agregó que: "Fiscalía está haciendo lo que debiera haber hecho el primero de mayo, nada más que eso. Se debe dejar en claro que la causa basal del accidente fue el exceso de velocidad, la conducción es estado de ebriedad y a mi papá lo mataron por eso"

El sujeto se tendrá que presentar ante el recinto penitenciario Santiago 1 para poder cumplir con la medida cautelar.