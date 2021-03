Ministro Figueroa y casos de COVID-19 en colegios:"No es mala noticia que se aplique protocolo"

Agencia Aton

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, se refirió a los casos de COVID-19 detectados ayer en el Instituto de Humanidades Luis Campino de Providencia y en el colegio Alto del Maipo, en Isla de Maipo, en el inicio del año escolar, donde destacaron clases presenciales en varios establecimientos.



En conversación con T13, el secretario de Estado manifestó que “así como existen protocolos exigentes para cuidar a los alumnos y a la comunidad educativa durante la actividad presencial, también existen para tomar medidas en el evento que se identifiquen casos de covid. Eso es lo que ocurrió ayer con dos establecimientos: se aplican los protocolos, se contactan con la autoridad sanitaria y se toman medidas”.



“El año pasado, un 85% de los colegios que abrieron no tuvo ningún caso y en el 15% restante se identificó un caso en general. Se tomaron las medidas y no se generaron brotes, de eso se trata. Hay que ir compatibilizando la educación presencial de los jóvenes con las medidas sanitarias y no tenerle susto, y es un llamado a la ciudadanía, a que se vayan aplicando los protocolos”, añadió.



Respecto al caso particular de los establecimientos con casos, Figueroa apuntó que “no es una mala noticia que se aplique el protocolo. La mala noticia sería que se hubiese identificado un caso y no hubiese pasado absolutamente nada. Al activarse el protocolo, se evita que esos casos, que por lo demás vienen de afuera, no surgen en el establecimiento, se vayan propagando”.

Aumento de clases presenciales

El titular de Educación también valoró el retorno masivo a clases, pese a que se proyectó que solo un 30% de los colegios del país abrieron sus puertas para recibir de forma presencial a sus estudiantes, recordando que el proceso será gradual y con la decisión de los padres para enviar a sus hijos e hijas.



“Es una cifra que irá paulatinamente en aumento porque también hemos señalado que este es un proceso gradual. El año escolar partió ayer, 1 de marzo, muchos establecimientos lo hicieron ese día, otros lo harán miércoles, otros el viernes y otros seguirán la semana siguiente”, señaló.



Y agregó que “desde ese punto de vista, creemos que es muy positivo lo que vimos ayer. Fuimos a visitar algunos establecimientos, donde vimos la alegría de los alumnos, de los papás, de los profesores y asistentes, todos cuidando las medidas sanitarias”.



“Proyectamos que esta semana, el orden de un 40% de los establecimientos debiesen tener actividades presenciales, y ese número ir luego aumentando a medida que avanza marzo”, reveló.





Finalmente, se refirió a las críticas del Colegio de Profesores, organismo que aseguró que ayer solo un 5% de los estudiantes llegaron a los establecimientos para iniciar de forma presencial sus respectivas clases.



Ante ello, Figueroa advirtió que “el Colegio de Profesores no tiene cómo tener esa cifra, la cantidad de alumnos que estaba en los establecimientos es una cuestión que tiene que reportar cada establecimiento al Ministerio de Educación. De hecho, es un proceso más bien lento porque la asistencia se reporta mes a mes”.



En esa línea, manifestó que “todos los establecimientos ya están funcionando, o esta semana parten, ya sea con una modalidad presencial o bien un sistema de educación a distancia. El año escolar parte y, en ese sentido, todos los alumnos deben tener esa experiencia escolar”.



“Hay una proyección, de acuerdo a los mismos planes que nos presentaron los establecimientos, que de aquí al 15 de marzo el número (de alumnos con clases presenciales) va a ser más relevante. Lamentablemente hemos visto algunos sostenedores, en particular sostenedores municipales, que han señalado que esto lo van a dilatar hasta abril y creemos que, ciertamente, no es positivo. Hemos recibido también reclamos de algunos apoderados que quieren ver abiertos sus establecimientos”, cerró.