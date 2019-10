General Iturriaga confirma siete fallecidos por incendios en la Región Metropolitana

El Jefe de la Defensa Nacional hizo un llamado a no resistirse y no provocar a las fuerzas de seguridad. "Nunca queremos hacerle daño a las personas", recalcó.

El Jefe de Defensa Nacional, general Javier Iturriaga, realizó un balance de la situación tras una nueva jornada de toque de queda en la Región Metropolitana, donde confirmó que durante la noche se registraron seis civiles heridos y un total de siete fallecidos desde comenzada la emergencia.

El militar detalló que en general la noche de este lunes fue tranquila y que hubo "hechos menores de los delincuentes de siempre".

"El problema más lamentable fue una acción en la cual delincuentes hirieron gravemente a una detective que se encuentra fuera de riesgo vital, pero grave", expresó Iturriaga.

Además, entregó la cifra de seis personas detenidas por hechos delictuales, 49 funcionarios de ejercito, carabineros y PDI heridos en diferentes procedimientos y seis civiles heridos y un total de 932 detenidos en todas las manifestaciones.

En cuanto al número de fallecidos el Jefe de Defensa Nacional confirmó siete víctimas fatales, las que según aseguró murieron durante los incendios registrados en los últimos días. Esta cifra no concuerda con la entregada por la Intendencia Metropolitana que cifró en 11 los fallecidos.

Durante la vocería Iturriaga hizo un llamado a los manifestantes a pedir autorización para nuevas marchas. "Quisiera destacar que durante el día todas las marchas o actos públicos masivos que los ciudadanos con justo derecho quieran realizar les hago un llamado para que vengan y junto a Carabineros y la Intendencia podamos autorizar", afirmó.

Finalmente se refirió a los videos que circulan en redes sociales, los que aseguró "buscan exacerbar y acusarnos de violencia desmedida, los controles de identidad y sobre todo en toque de queda son para proteger a los chilenos que quieren vivir en paz. El llamado es que no se resistan que no provoquen a la fuerzas militar o de seguridad", dijo y agregó "nunca queremos hacerle daño a las personas, pero cuando provocan a la fuerza militar y se resisten a ser controlados se producen situaciones que no buscamos".

En cuanto a las situaciones de violencia de las que son acusados expresó que "no vamos a ocultar nada y poner a disposición de las autoridades y de acuerdo al procedimiento legal todas las situaciones que generen alguna duda".