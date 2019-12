Gobierno no descarta racionamiento de agua tras megasequía que afecta al país

24Horas.cl Tvn

26.12.2019

El Gobierno no descartó recurrir al racionamiento de agua luego de la megasequía que afecta al país y que ha dejado complicaciones en diversas zonas.

Antonio Walker, ministro de Agricultura, sostuvo que se hará "el mayor esfuerzo para que no haya racionamiento, pero no lo podemos asegurar. No descartamos que haya un racionamiento".

La autoridad remarcó que lo esencial es instaurar una "nueva gestión y administración de agua", incluyendo llamados ciudadanos a usar de manera más responsable el suministro.

Walker complementó que duchas más cortas o lavar los platos con un tapón puesto son medidas personales que podrían ayudar en la escasez hídrica, estando Chile en niveles de consumo superior a países de Europa.

"El consumo per cápita de las grandes ciudades de Chile son muy superiores a ciudades como Madrid o Barcelona", añadió.

Recordar que el pasado 19 de diciembre, el Gobierno había descartado la medida extrema tras presentar informes de precipitación anual.