Hermano de "Cangri": "Te fallé, llegué demasiado tarde. Tú a mí me hubieses encontrado"

24.02.2019

Durante la tarde de este domingo, personal policial confirmó el hallazgo de dos cuerpos en el altiplano boliviano. Uno de ellos corresponde al de Sebastián "Cangri" Leiva.

Tras dicho anuncio, el hermano del exchico reality, Nicolás Leiva, expresó en su Instagram sentidas palabras hacia "Cangri". "Hermanito mío, no sé cómo explicarle esto a mi corazón. Te juré que te encontraría bien y te fallé, hermano mío. Llegué demasiado tarde. Sé que confiabas en que yo llegaría a tiempo, pero no lo hice. Sé que tú a mí me hubieses encontrado", sostuvo.

"Eras una persona admirable que pude tener el privilegio de tener como mi hermano. Te juro, hermano mío, que tus hijos son mis hijos desde ahora. Yo los cuidaré. como te hubiese gustado", agregó Nicolás.

Finalmente, sostuvo que "no tenías que irte aún, hermano. Me habías prometido muchas cosas que haríamos juntps. Ahora sólo puedo viajar contigo hasta Chile para darte la sepultura que mereces, como un campeón, un guerrero que desde siempre dio cara a la vida".