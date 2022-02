Indagan homicidio en Santiago: ciudadano venezolano fue apuñalado en reiteradas ocasiones

La víctima, cuya identidad aún no se ha determinado, presentó múltiples heridas cortopunzantes cuando fue hallado en calle Moneda con avenida Manuel Rodríguez

15.02.2022

Un hombre de nacionalidad venezolana fue encontrado muerto durante la mañana de este martes en calle Moneda con avenida Manuel Rodríguez, comuna de Santiago.

De acuerdo con la la información entregada por la policía, la víctima —cuya identidad aún no se ha determinado— recibió varias puñaladas en su cuerpo, resultando herido de gravedad.

Aquellas lesiones finalmente terminaron con su vida, a pesar de haber recibido ayuda por parte de personal de servicios de emergencia.

La Policía de Investigaciones ya trabaja para esclarecer los hechos y solicitará las cámaras de seguridad del sector para entregar más detalles.

El mayor Juan Morales, de la 3° Comisaría de Santiago, señaló que personal uniformado "recibió un llamado de que existía una persona lesionada acá en el puente que está en Manuel Rodríguez con Moneda".

"Se logra constatar de que efectivamente había una persona con múltiples heridas de arma blanca, de tipo cortopunzante", ante lo cual se intentó asistir llamando a SAMU. Sin embargo, "a pesar de haber hecho los esfuerzos médicos necesarios, constatan la muerte de esta persona en el lugar".

"Me da miedo salir de la casa": estremecedor registro de violencia a mujer con su hijo de cuatro años

Según los antecedentes, el hombre se encontraba en estado de ebriedad, incluso seguía bebiendo mientras conducía, eso intentaba Iralys, pero generó la furia de quien era su amigo hace dos años.

"Se molestó y me pegó dos veces en el rostros, luego yo agarré el teléfono lo grabé y me volvió a pegar, en total fueron 4 veces que me pegó en el rostro" comenta Iralys.

Así quedo la víctima luego de los golpes, subió la denuncia en redes sociales donde también se viralizó, pero de igual manera fue a Carabineros el mismo día del ataque.

"Recibimos la denuncia de una mujer quien había sido agredida y amenazada por un sujeto en la comuna de Melipilla, el hecho de que la denuncia haya ingresado oportunamente a los canales de Carabineros, permitió realizar diligencias logrando la detención del sujeto" sostiene el Mayor Juan Morales 3° comisaría de Santiago.

El agresor iba a dejar a la víctima en su departamento en Santiago luego de una reunión entre amigos realizada en Melipilla. Fue detenido pero luego quedó en libertad aunque deberá enfrentar un juicio oral.

"Me sacó a mi y a mi hijo a empujones del carro, nos tiró al piso y me jaló del cabello y se fue, en este momento me da miedo salir de mi casa, tuve que llevarle mi hijo a su abuela" comenta la vicitma.

Sin embargo advierten los expertos que, cuando la agresión ocurre fuera del contexto de pareja o pololeo, toda mujer queda a la deriva, sin resguardo ni apoyo.

"La violencia hacia las mujeres desde que se legisla en Chile, se encuadra dentro del ámbito de lo familiar, como si la familia fuera el único espacio en donde las mujeres merecemos cierto grado de protección" agrega Silvana del Valle de la Red Chilena contra la Violencia hacia las mujeres.

A pesar del registro y las fotografías, Iralys se encuentra sin apoyo y reconoce tener miedo de encontrarse con el agresor, su hijo incluso está en tratamiento psicológico.

"Las mujeres que tienen relaciones informales o de amistad o desconocidas de parte de individuos que las acosan, no tienen protección especifica de la norma legal" agrega Silvana.

Actualmente en el Congreso todavía se discute el proyecto de Ley de Violencia integral que busca modernizar el concepto de agresión contra la mujer para que casos como estos no queden fuera de la red de apoyo.