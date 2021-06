Intendencia decreta preemergencia ambiental en la Región Metropolitana para este martes

Agencia Aton

28.06.2021

Durante la noche de este lunes, desde la Intendencia de la región Metropolitana se decretó preemergencia ambiental para mañana martes 29 de junio, debido a las malas condiciones de ventilación del aire en la zona. Esta medida implica restricciones relacionadas a la emisión de contaminantes, como la circulación de cierto tipo de vehículos, el uso de calefactores y actividad física.



De acuerdo al detalle entregado, durante este martes estará prohibida la circulación de vehículos bajo las siguientes condiciones:



Vehículos:



Con sello: 1 y 0.

Sin sello: 1, 2, 3, 4, 5 y 0.



Motos:



1 y 0.



Transporte de carga:



Con sello: 8 y 9.

Sin sello: 1, 2, 3, 4, 5 y 0.



Además, esta preemergencia significa la prohibición de uso de calefactores, lo que implica:



- Prohibición de uso de calefactores y cocina a leña en la provincia de Santiago, y las comunas de San Bernardo y Puente Alto.



- Extensión prohibición uso de calefactores a leña a toda la región Metropolitana.



- Prohibición de uso de calefactores a pellets a toda la región Metropolitana



- Control de humos visibles a calefactores.



En tanto, de acuerdo a lo descrito sobre Actividad Física, desde el Ministerio de Educación sugieren que "en los días de Preemergencia Ambiental, las clases de educación física no se suspendan, si no que modifiquen la intensidad de sus actividades, abordando aquellos objetivos de aprendizaje, que además de un menor consumo de oxígeno, idealmente aborden contenidos que impliquen menores desplazamientos, menor consumo de oxígeno, como actividades de equilibrio y estabilidad, ejercicios de manipulación, como el malabarismo, movimiento corporales expresivos, como representar animales, objetos, películas, emociones, etc., realizándolas bajo techo. Esta medida debe ampliarse a los recreos".