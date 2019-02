Interpol sobre proceso de extradición de Adriana Rivas en Australia: "Su juicio fue aplazado para el 1 de marzo del 2019"

El subprefecto Ricardo Quiroz, indicó que el aplazamiento es para permitir que la ex agente de la DINA cuente con un representante legal. Además sostuvo que se mantendrá en prisión preventiva hasta la fecha del juicio.

Agencia Uno

El subprefecto Ricardo Quiroz, jefe de Interpol en nuestro país, se refirió al proceso de extradición que enfrenta Adriana Rivas en Australia, luego de su detención este martes.



Quiroz afirmó que “Interpol Camberra confirmó la detención de la señora Rivas González, en virtud a la solicitud de extradición presentada por Chile el día 19 de febrero de este año”.



En la misma línea, agregó que “junto a esa información nos amplían que cuando ella fue presentada ante un juez, su juicio fue aplazado para el 1 de marzo del 2019, para permitir que la señora Rivas cuente con un representante legal”.



Por último, explicó que la ex agente de la DINA permanecerá en prisión preventiva a la espera de que comience el juicio para determinar si será extraditada o no a nuestro país.



Cabe recordar que Adriana Elcira Rivas González, "la Chani" ingresó al Ministerio de Defensa como secretaria, luego de tomar cursos de inteligencia militar ingresó en 1974 a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), donde llegó a ser miembro de la temida Brigada Lautaro. Tenía poco más de 20 años. Fue secretaria personal de Manuel Contreras y llegó a ser suboficial de la Armada y hoy recibe pensión y beneficios como miembro de las Fuerzas Armadas.



En 1978 Adriana Rivas se radicó en Australia. De acuerdo a la información obtenida por grupos de derechos humanos en dicho país, entre el 1994 y el 2000 entraron mas de 400 ex DINA, CNI y otros personajes relacionados con la policía secreta de Pinochet a ese país.



El país oceánico les concedió visa permanente a todos ellos, lo que sugiere un acuerdo entre los dos gobiernos.



En 2006 Adriana Rivas regresó a Chile y fue detenida por su participación en el Caso Conferencia, una operación de la DINA contra la dirección clandestina del Partido Comunista en 1976. Procesada en febrero de 2007 por su participación como integrante de la Brigada Lautaro en la muerte del dirigente Víctor Díaz, estuvo casi tres meses detenida.



Cuando se le otorgó la libertad condicional, pero con orden de arraigo, se fugó vía Argentina con destino Australia, lugar donde se encuentra en la actualidad.