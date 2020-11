Keane, The 1975 y más: Artistas internacionales saludan Gustavo Gatica en el día de su cumpleaños y piden justicia

24Horas.cl Tvn

28.11.2020

Este sábado Gustavo Gatica, quien hace más de un año quedó ciego tras recibir el impacto de perdigones en sus ojos en medio de las manifestaciones por el estallido social, cumplió 23 años.

En conmemoración de esta fecha, un grupo de destacados artistas británicos decidieron exigir justicia por su caso, además de desearle un feliz cumpleaños al joven.

The 1975

El vocalista de la agrupación británica, Matty Healy, utilizó su cuenta de Instagram para “mencionar a un estudiante de Chile, llamado Gustavo”.

“Gustavo es músico, toca el bajo en una banda, creo que él también toca la batería...”, comentó. “Pero recientemente estuvo en una protesta en contra del aumento de la desigualdad y la policía disparó contra la multitud con municiones de goma y metal. Le disparó a Gustavo en la cara y lo cegó en sus dos ojos. Nadie ha sido considerado responsable en absoluto”, agregó.

Keane

El baterista de la destacada banda británica, Richard David Hughes, fue quien se grabó en video para crear consciencia sobre el caso de Gustavo.

“Hoy es el cumpleaños número 23 de Gustavo. Como nosotros, Gustavo ama la música. Pero hace un año, la policía le disparó y lo cegó en Chile mientras protestaba por la desigualdad. Exijan justicia para Gustavo”, escribió.

Today is Gustavo's 23rd birthday. Like us, Gustavo loves music. But a year ago, he was shot and blinded by police in Chile while protesting inequality. Demand justice for Gustavo. Join us & @amnestyuk to take action at https://t.co/02tFYw1dCQ #HappyBirthdayGustavo #WriteForRights pic.twitter.com/50W6cxapto — Keane (@keaneofficial) November 28, 2020

Peter Gabriel

El cantautor y productor británico, por su parte, expresó sentirse conmovido por el caso, y a la vez lamentó mucho “saber que Gustavo perdió la vista como resultado de la violencia contra los manifestantes en Santiago. Es indignante y nunca debería permitirse que suceda. Espero que los responsables enfrenten la justicia”.

"I was shocked and very sorry to learn that Gustavo lost his sight as a result of the violence against the demonstrators in Santiago. It is outrageous and should never be allowed to happen. I hope those responsible face justice.” - pg@amnesty @AmnestyUK https://t.co/c58NqU9FTK https://t.co/jcnoKqsb19 — Peter Gabriel (@itspetergabriel) November 28, 2020

Kaiser Chiefs

Por su parte, los miembros de la banda indie rock británica comenzaron enviándole un saludo para Gustavo, agregando que “le encanta la música, como a nosotros. Pero hace un año, la policía le disparó y lo cegó en Chile mientras protestaba por la desigualdad”.

It's Gustavo's 23rd birthday tomorrow. He loves music, just like us. But a year ago he was shot and blinded by police in Chile while protesting inequality. Join us & @amnestyuk in demanding justice for Gustavo: https://t.co/1SEt1oCdVo #HappyBirthdayGustavo #WriteForRights pic.twitter.com/MlSwGecGVF — Kaiser Chiefs (@KaiserChiefs) November 27, 2020

Todos estos artistas llamaron a sus seguidores a unirse a Amnistía Internacional del Reino Unido, para así exigir justicia por el caso.