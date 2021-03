Las Condes lanza equipo de peritajes exclusivo para colaborar en labores de las policías

24Horas.cl Tvn

06.03.2021

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, lideró el lanzamiento de una nueva iniciativa en materia de seguridad ciudadana llamada "Sitio del Suceso", una brigada compuesta por experitos y funcionarios de la PDI, que serán los encargados de levantar pruebas en el sitio del suceso de un asalto ya sea en un espacio público o privado.

"Nosotros hemos querido crear este equipo que es 'El Sitio del Suceso' en Las Condes con personas ex PDI y con peritos. La policía va a los hechos de mayor connotación social, los hechos de violencia pero el 80% de los robos ocurren, tanto en los domicilios o lugares no habitados, y la policía no va", explicó la autoridad municipal.

Fueron los vecinos quienes nos traspasaron su preocupación por la ausencia de las policías en algunos casos de robos y porq en la espera muchas veces se dañaba evidencia esencial para la persecución penal. Desde el lunes @Muni_LasCondes tendrá su propio equipo de peritos pic.twitter.com/V5egsaQ3HU — Joaquín Lavín (@LavinJoaquin) March 6, 2021

Agregó que la realización de este equipo se debe a que "fueron los vecinos quienes nos traspasaron su preocupación por la ausencia de las policías en algunos casos de robos y porque en la espera muchas veces se dañaba la evidencia esencial para la persecución penal".

Aclaró que será un grupo adicional a los policías, especialistas en la captación de evidencias y huellas, actuarán cuando las policías no puedan acudir debido a la carga de trabajo.

Cabe señalar que la iniciativa, al ser de carácter municipal, solamente operará en la comuna de Las Condes.