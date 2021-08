Madre de guardia atacado en terminal sur de Santiago: "Le destruyeron su vida para siempre"

24Horas.cl Tvn

25.08.2021

"Yo no he llorado y ahora que estoy aquí hablando de eso, no saben el dolor que se siente como mamá", comenta para 24 Horas, Elizabeth Ortiz , madre del guardia atacado en el Terminal Sur de Santiago el pasado lunes.

A su hijo lo apuñalaron nueve veces en el Terminal Sur de Santiago, "le doy gracias a Dios que no se murió, habría sido peor para mí, pero él se siente como si estuviera muerto", comenta su madre.

César, llevaba cuatro meses trabajando como guardia nocturno, y así en el día podía estar con sus dos hijos de 11 y 9 años, puesto que quedó solo a su cargo cuando su esposa murió en un accidente de tránsito hace un año.

"Solo le pido a Dios que esas personas que me están viendo, que dejaron a un padre debilitado para toda su vida con dos niños y una en camino, que piensen que también son papás o tienen familia como yo, que lo que le hicieron, le destruyeron su vida para siempre", comenta la madre.

Esa noche tres hombres ingresaron sin mascarilla al recinto, César y otros guardias le exigieron el uso de tapabocas y ellos respondieron brutalmente, los atacaron con un cuchillo: a César le llegó una puñalada en el ojo.

Su madre, también ciega, comenta que "me duele que la sociedad lo discrimine cuando salga de ahí, a pesar de todos mis problemas como ciega, yo he luchado toda la vida por criarlos ", dice su madre.

Asimismo añadió que "no ando pidiendo, trabajo dentro del metro, soy cantante y vendo pañuelos, así me gano la vida, ahora no va a poder ganarse la vida como antes, yo le digo que tiene que ser como yo, yo lo saqué adelante sola".

César ya fue sometido a tres cirugías, perdió la visión de su ojo derecho y la del izquierdo, podría estar en riesgo. Su familia pide justicia.

"Que le hagan pagar lo que le hicieron a mi hijo, que lo metan a la cárcel aunque le tiren 10, 20 años, jamás mi hijo va a recuperar su vista, nunca va a ser la persona que fue", exige Elizabeth.

El estado físico y mental de César será evaluado día a día, mientras los tres autores de este fatal acto, siguen sin ser ubicados.