Madre de joven que cayó al río Mapocho: "Carabineros perdió el respeto, el pueblo no los quiere"

"Deberían sacar a Carabineros y quedar solo la PDI", dijo Daisy Alvear, agregando que el policía imputado "lamentó que lo dieran de baja, pero no lo que le pasó a mi hijo (...) Esto es un homicidio frustrado".

12.10.2020

Daisy Alvear, madre del adolescente de 16 años que el pasado 2 de octubre cayó al río Mapocho tras la intervención de Carabineros, entregó su testimonio expresando duras críticas hacia la labor policial.

En entrevista con El Mercurio, la mujer dijo que el menor de edad no se acuerda del hecho, sino que solo cuando despertó rodeado de rescatistas en el lecho del río.

Sobre los posibles desórdenes que habría cometido en la previa su hijo, enfatizó que "si lo hizo o no, nadie tiene derecho a matarlo, porque esto es un homicidio frustrado. Nadie tiene derecho a hacerle lo que a él le hicieron".

Alvear destacó no saber si es que el funcionario Sebastián Zamora quiso matarlo, pero "sí lo quiso empujar".

"Yo creo que lamentó porque lo dieron de baja, porque su sueño era ser carabinero, pero no lamenta lo que le pasó a mi hijo. Yo no le creo nada. Para mí, él no tiene perdón", añadió.

Asimismo, la mujer indicó que, bajo su punto de vista, "deberían sacar a Carabineros y que debería quedar solo la PDI. La verdad es que Carabineros perdió el respeto hace mucho tiempo. El pueblo ya no los quiere, porque uno se da cuenta de todos los engaños que hacen".

La mamá del afectado relató también que al llegar a la Clínica Santa María le hicieron firmar un papel en blanco, el cual sería un acta de la policía, narrando que lo hizo en medio de la confusión y shock por lo ocurrido.

"Me hicieron firmar un papel en blanco. Cunado llegué a la clínica estaba tan desorientada, después recordé que eran de carabineros las actas", sentenció.