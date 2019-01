Mamá de joven que denunció maltrato de pololo: "Creo que ella lo grabó pensando en protegerse porque le empezó a tener miedo"

24Horas.cl Tvn

16.01.2019

Durante la jornada de ayer, una joven de 22 años compartió en redes sociales un vídeo que muestra la agresión que sufrió por parte de su novio.

El hombre la maltrató físicamente y la amenazó de muerte: "¿Queí que te mate?", le decía que estaba grabando el hecho.

Marcela, la madre de la joven agredida, conversó con el programa "Muy buenos días a todos" de TVN, sobre la situación que vive su hija: "Creo que ella lo grabó pensando en protegerse porque le empezó a tener miedo".

"Cuando me mostró el video fue súper impactante, fue triste, me dio rabia, pena y quise de inmediatamente tomar las acciones legales que corresponde pero mi hija en su ánimo de ayudarlo no quiso,", agregó la madre.

Además confirmó que su hija se encuentra en casa de amigos de confianza, ya que tiene miedo de permanecer en su domicilio.

