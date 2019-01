Menor baleado en Las Condes: "Una vez el hijo de Luli me quiso golpear con una manopla"

24Horas.cl Tvn

10.01.2019

Durante la jornada de ayer, el menor de 16 años que resultó baleado a la salida de su domicilio en un incidente en Las Condes fue dado de alta tras encontraste en riesgo vital.

En el conflicto estuvo involucrado el hijo de la modelo Nicole Moreno, quien fue formalizado y quedó con medida cautelar de internación provisoria durante 100 días en un centro del Servicio Nacional de Menores (Sename), mientras dura la investigación.

En conversación con el matinal de TVN, "Muy buenos días a todos", el joven baleado reconoció rencillas anteriores a la balacera con el hijo de Nicole Moreno.

"Pasó la primera vez mirándome feo con tres amigos (...) Después pasó como con seis amigos, le pregunté que por qué me miraba tan feo. Me dijo que no me acercara tanto porque tenía una manopla", afirmó el menor.

