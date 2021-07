Minsal por lactante con variante Delta: "Los padres no cumplieron la cuarentena como está indicada"

24Horas.cl Tvn

05.07.2021

Este lunes, durante el balance de COVID-19 en el país, el Ministerio de Salud se refirió al caso del lactante de San Felipe con variante Delta , que llegó desde Estados Unidos junto a su familia, revelando que los padres del bebé no cumplieron la cuarentena como lo estipula el protocolo.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, expresó que "en el marco del protocolo de viajeros, se realiza una secuenciación genómica a todos los viajeros que resultan positivos a COVID a fin de poder determinar la variante a la cual corresponde. En una primera instancia, en el aeropuerto, bajo el criterio del protocolo para familias que viajan con menores de dos años, se procedió a realizar el PCR solamente a los padres, el cual resultó ser negativo en primera instancia. Se les permitió realizar su cuarentena en el domicilio, tal como se hace con los casos que vienen con menores de edad con las indicaciones estrictas de aislamiento, en donde no pueden salir de su casa ni tampoco realizar visitas".

"Al cabo de unos días, el menor presentó sintomatología, por la cual fue llevado a un centro de salud, lugar donde se le realizó un PCR al lactante y también nuevamente a los padres. Dado que los resultados fueron positivos de PCR se continuó la investigación epidemiológica y fueron derivados a cumplir su aislamiento en una residencia sanitaria. Además, los exámenes se mandaron a secuenciar, porque esto se hace con todos los positivos de viajeros", añadió la autoridad.

Luego, Daza expresó que "tanto la familia como sus contactos estrechos se encuentran realizando un aislamiento en este momento en una residencia sanitaria, desde el momento que se confirmó el caso positivo, encontrándose todos en un buen estado de salud. Se les realizará a los contactos estrechos un test con antígenos antes de salir".

"El resultado de la secuenciación del menor de edad es el que arrojó que la variante es Delta, sin embargo, la secuenciación de los exámenes que se realizaron a los padres no amplificó, por lo que no se pudo determinar el tipo de variante. No lo descarto, pero no se pudo confirmar la variante Delta", continuó la subsecretaria.

Posteriormente, la autoridad expresó que "esta investigación sí ha arrojado hasta ahora que los padres no cumplieron la cuarentena como está indicada al ir a buscar a sus hijos mayores donde sus abuelos, por lo que se cursó un sumario sanitario. Hay dos contactos estrechos que dieron positivo, que son los hijos mayores de la pareja, que viven con los padres y el menor. En tanto, los abuelos, que también fueron catalogados como contactos estrechos, han dado negativo. Todos están realizando cuarentena preventiva en la residencia sanitaria".